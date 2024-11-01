我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《CBS Sports》報導，NBA高層表示，。而若是公鹿隊想要做出改變，那麼Antetokounmpo希望的下家是邁阿密熱火隊或布魯克林籃網隊。公鹿隊開季戰績1勝3敗，狀態低迷，他們三場比賽都丟超過115分，已不再是當年那支防守勁旅。上賽季得到Damian Lillard之後，球隊的成績並未有所提升，新賽季看起來也沒有磨合後蛻變的趨勢，前景難以讓人樂觀。在前4場比賽：「我們是要主打防守？還是要打陣地戰？或者是改打快速球風，增加三分球的投射？目前，我們需要找到屬於我們的風格，但現在還沒有。」不過在第二天輸給波士頓塞爾提克隊後，他在接受記者採訪時的發言明顯樂觀許多，「我們是一支偉大的球隊，我相信我們會從錯誤中吸取教訓，並在之後打得更好。然後我們將開始贏球，我認為我們距離勝利只差一些。」」，「各支球隊都在虎視眈眈，對此充滿希望，」一位西區球隊的匿名高層受訪時，如此告訴哥倫比亞廣播公司體育頻道（CBS Sports）記者Bill Reiter。而另一位NBA高層則和Reiter說，如果根據Reiter報導，東區球隊的高層表示，他們聽說。」熱火隊球星Jimmy Butler有可能在本賽季結束後進入自由球員市場（他有2025-26賽季的球員選項），不過之前有報導指出邁阿密對交易Butler的興趣不大。籃網目前則專注於收集選秀權，籃網隊前鋒Cam Johnson成為了交易傳聞的對象。如果公鹿隊繼續陷入低潮，並最終考慮交易字母哥，那麼這些名字可能會出現在與任何一支球隊的交易討論中。