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密爾瓦基公鹿在2024-25賽季繼續沉淪，而關於「字母哥」Giannis Antetokounmpo的交易傳聞則會越炒越熱。在今（1）日的NBA例行賽，公鹿客場迎戰曼菲斯灰熊，上半場結束就落後超過20分，最終以99：122輸球，開季戰績1勝4敗，球隊響起嚴重警訊。在開季首戰擊敗費城76人開胡之後，公鹿隊之後的狀況並不好，吞下了3連敗，主要問題是防守端的崩盤。而在今天他們同樣的狀況並未解決，首節就被灰熊隊攻下40分，讓自己處於16分落後，上半場更是輸了多達22分。灰熊主控Ja Morant兩節打完就準「大三元」，得到21分8籃板9助攻。儘管進入到下半場，公鹿嘗試靠著字母哥神勇的個人表現追分，但雙拳難敵四手，在灰熊隊今天團隊命中率高達52.4%的情況下，終場以23分之差輸球。Giannis Antetokounmpo此役用22投17中的超高命中率，攻下37分11籃板4助攻，已無法要求他更多。但是公鹿主控Damian Lillard相當低迷，全場12投僅1中，三分球6投0中，只拿到4分，無法給予他足夠支援。在稍早根據根據《CBS Sports》記者Bill Reiter報導，目前外界已經開始有關於字母哥的交易傳聞了，一位NBA高層則告訴Reiter，如果字母哥的交易在美國時間2月6日交易截止日期之前發生，他們「不會感到驚訝」。根據Reiter報導，東區球隊的高層表示，他們聽說Antetokounmpo的首選交易目的地是邁阿密熱火隊或布魯克林籃網隊。