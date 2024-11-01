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▲連俞涵（中間）和張洛偍（左）以及製作人鄭心媚出席日本記者會。（圖／零日文創提供）

連俞涵、張洛偍及製作人鄭心媚日前出席於東京國際影展期間舉辦的多媒體內容市場「TIFFCOM2024」，30日舉行了台灣影集《零日攻擊 ZERO DAY》的記者會，連俞涵和高橋一生在劇中飾演前男女朋友，談到合作，連俞涵說雖然語言不通，但進入角色後感覺到語言並不是障礙，能與他合作是「美夢成真」，高橋一生也提及是製作人一句「和平是最重要的」讓他感動決定接演。記者會開場播放了預告片，並展示了來自日本參演本作的高橋一生和水川麻美的預錄影片，演出第二集的高橋一生談到接演的理由表示：「在日本，製作以政治問題為背景的人性戲劇並不容易，而這部作品將此類議題以娛樂形式呈現，讓我感到興趣。另外，劇本十分吸引人，全程在台灣拍攝且參與的都是台灣團隊，這些因素都讓我很有興趣。」他也分享，製作人曾告訴他「和平是最重要的」，這句話深深觸動了他。水川麻美表示：「能夠參與這樣一部能夠將複雜議題成功轉化為娛樂作品的作品，我感到非常榮幸。在與團隊溝通和討論中完成拍攝，讓我非常期待成品的樣貌。」《零日攻擊》目前仍在拍攝中，製作人鄭心媚也表示：「劇情探討了台灣海峽的戰爭這一嚴肅議題，描繪戰爭發生前夜台灣各種事情，特別是中共在台灣的滲透。劇中呈現了敵方如何展開情報戰、影響地方選舉以及人們的生活，並描述台灣人民面臨抉擇時的選擇。」鄭心媚也補充說：「台灣被認為是全球最危險地區之一，台灣海峽自1949年以來便面臨戰爭風險，但在過去75年中，尚未有作品以此主題進行描寫。這次我們希望在面臨戰爭威脅時，呈現台灣人民的行動與選擇。」連俞涵則與高橋先生飾演一對「前戀人」，她表示：「」她在第二集中飾演新聞主播，呈現台海危機下媒體的角色，並詮釋一名身為記者的內心掙扎，她分享說：「最初接到這個角色時非常開心，這次能演現代角色讓我十分期待。為了演好這個角色，我學習了專業新聞主播的技巧，並親身前往電視台實習。」與水川麻美有諸多對手戲的張洛偍，則是在第五集中飾演一名兒時移居台灣、如今擔任警察的角色，表現其在身分認同上的掙扎。談到角色，他表示：「這是個帶有黑色幽默的角色，而我之前並未嘗試喜劇，感到是全新挑戰，非常開心。」並幽默地回憶與水川麻美的合作：「我過去就很喜歡水川女士的作品，這次合作像實現夢想一樣。但作為粉絲，每次對上她的眼神我就緊張得忘詞或出錯。」