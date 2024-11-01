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康芮颱風侵襲台灣，加上凌晨發生芮氏規模5.5地震，台鐵東部幹線多處災損，北迴線今（1）日停駛，汐科站西正線電車線斷，目前搶修中，汐止與南港間列車誤點。台鐵公司表示，此次康芮颱風來襲，經過10/31夜間台鐵公司工、電單位出動所有人員及機具漏夜積極進行查道宇搶修，目前縱貫線的基隆=枋寮、宜蘭線八堵=蘇澳、南迴線枋寮=台東均已恢復行使。不過，北迴線、花東線及其他路段仍在巡檢搶修中。此外，台鐵公司表示，西部幹線汐科站西正線因為受到颱風影響，使得電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐科＝南港間暫時以東正線單線雙向行車，汐止與南港間的列車誤點。台鐵公司表示，東部幹線則是11/1凌晨在花蓮地區發生芮氏規模5.5地震影響，吉安=志學間木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，暫時封鎖，到今日早上再偕同專業技師鑑定橋樑結構情形，確認結果再評估通車狀況，以確保安全。另富源＝光復間因為電力設備受損情形嚴重，預估修復時間約需10小時。景美＝北埔間巡檢時發現電力設備受損，修復時間估將需6小時。