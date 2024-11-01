我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江欣怡在同為大村葡萄農的賴志豪介紹下，得知農業部的「電農培訓及輔導專案管理計畫」，覺得很符合需求，請特休去上課。（圖／電農提供）

▲江欣怡改造包裝紙盒，將原本傳統的直立式紙盒改成扁平式，讓每串珍貴的葡萄都能完整平躺著排列，扁平也讓開口變大，客人能更輕鬆地拿取葡萄。（圖／電農提供）

「我要回台灣結婚了！」江欣怡2016年拋下這句話離開越南的國際品牌製鞋廠回到台灣。當年在越南，她透過網路交友認識在彰化大村種葡萄的農夫-賴信福，「他是一個很穩定的人，我就比較情緒化。」，江欣怡談起賴信福大笑說著。「她是一個很自由奔放的人，很敢冒險。」賴信福透漏江欣怡的開放心態是他一直嚮往的。賴信福過去並沒有想從農，直到29歲，父親脊椎受傷，二弟跟他相繼返家從農，但父母很擔心務農生活讓他交不到女友，看賴信福上網交友也樂觀其成。「太好了，有人來分擔我的痛苦了！」賴信福大笑說著當年結婚時他心中的念頭。但婚後的江欣怡並沒有跟著務農，而是到傳產公司上班，陸續生養兩個兒子，當孩子漸漸長大，江欣怡希望賴信福能多帶他們出去玩，但務農生活幾乎是天天在果園，「假日我是偽單親，沒辦法像其他人一樣帶小孩出去玩。」江欣怡回想當時歷歷在目，「我自己因為要上班，小孩上學後，都靠公公跟先生接送上下課。」，江欣怡對於自己無法時刻照顧孩子，且農忙時期，公公跟先生必須停下忙到一半的農務，常常一身狼狽地趕去接孩子，她心中也有些內疚。「江欣怡！我幫你想到了！你來當葡萄夫人，幫忙賣葡萄。」某天，賴信福衝到浴室門外，對著正幫小孩洗澡的江欣怡興奮說著。她開始認真思考，種葡萄她很陌生，但有業務經驗的她幫忙賣葡萄似乎可行，而且能在家工作，她就可以好好照顧孩子，也能做自己想做的事，於是，江欣怡逐漸展開她的葡萄夫人之路。江欣怡在同為大村葡萄農的賴志豪介紹下，得知農業部的「電農培訓及輔導專案管理計畫」，覺得很符合需求，請特休去上課。「以前是瞎子摸象，現在參加課程，從初階、中階到高階，有一個很系統化的教學。」。她談到過去看MOMO等電商平台上的完美照片跟動人文案時，常覺得羨慕，「我以前都毫無目的亂寫亂拍。」，原本就愛拍照、寫文章的她，談起最喜歡的課程就是文案攝影及AI工具運用，「小胖老師教的文案技巧『你做好』，你是誰？做了什麼？好在哪裡？這就有一個很完整的框架，可以快速寫出想跟消費者溝通的內容。」她快速且明確的說出老師授課內容，印象深刻到彷彿才剛上完課。「顧問很像私人家教。」，她聊起計畫中最喜歡的亮點輔導，「顧問要我用專家的方式去分享葡萄的各個狀況。」，顧問對症下藥提出解方，讓她有如醍醐灌頂。「畢竟只有我們最懂我們的農特產，沒有什麼比自己當代言人最有直接效益了。」她運用上課所學，將自己定位為葡萄夫人，發展自媒體行銷，「新客數上升４成，常常還沒開採就賣完了！」，談到直接的銷售數字上升，她臉上有著藏不住的笑意。江欣怡談及原本想採用公公經營的「三和果園」去註冊商標，但發現已被搶先，於是重新改名，「和園，是三和果園的濃縮，紫珠，代表紫色的珍珠，在日本有高雅上品的意思，符合我們想走高端精品的風格。」，待過國際品牌的她深知經營品牌的力量，「和園紫珠」應運而生。除此，她更改造包裝紙盒，將原本傳統的直立式紙盒改成扁平式，讓每串珍貴的葡萄都能完整平躺著排列，扁平也讓開口變大，客人能更輕鬆地拿取葡萄。「葡萄很美很好吃，皮薄不澀，會不知不覺把皮一起吃下去，唯一敢吃皮的葡萄。」網友的google評論，就是和園紫珠葡萄特色-清水洗淨就能連皮吃。一位支持10多年的客人跟江欣怡說：「我們家吃了三代，每期都訂50幾箱，沒有比你們家更好吃的葡萄了！」，她感動地說著這些回饋，「無形中，我經營了很多分店長。」，看著客人自發地宣傳推廣，是她最開心的事。「葡萄是一個需要多人工、高技術門檻的農產品，我想把大村葡萄推廣出去，就像日本岡山的麝香葡萄。」，江欣怡把自己當最佳代言人，不只要將「和園紫珠」這塊品牌擦亮，她更要讓大家知道，「最好吃的葡萄在大村！」。