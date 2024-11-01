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美國總統大選進入倒數階段，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在最後關頭找來許多名人幫忙背書站台，繼好萊塢明星接連相挺後，NBA洛杉磯湖人隊超級球星詹姆斯（LeBron James）今天發文力挺賀錦麗。不過，外媒也引述部分民主黨人看法，認為過多的名人支持，可能反而為賀錦麗帶來負面效應。根據路透報導，詹姆斯先前一直積極支持民主黨候選人。 2016年，他支持民主黨人希拉蕊對抗川普；2020 年，他支持民主黨現任總統拜登並反對川普。詹姆斯今天在社群媒體X上宣布支持賀錦麗，文中附上一段影片，是一段前總統川普於10月27日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）造勢中，來賓上台致詞一段帶有種族主義色彩的段落。詹姆斯在X發文提到，「這裡到底在說什麼？當我想到我的孩子和家人及他們將如何成長，我的選擇很明確。把票投給賀錦麗！」詹姆斯的發文能為賀錦麗帶來什麼樣的效果？報導提到，賀錦麗一直試圖提高她在黑人男性中的支持率，她的一些顧問擔心這個群體越來越傾向於川普。然而，一些民主黨人也認為，太多的名人支持者可能會引發反效果。有些人認為，在 2016 年大選中輸給川普的希拉蕊，塑造了一個菁英主義的形象，有一大批明星為她競選，人們卻不願支持。