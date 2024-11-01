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Banchero因撕裂傷無限期缺陣！奧蘭多魔術2022年選秀的狀元郎Paolo Banchero，日前才在對上印第安納溜馬的比賽，飆出單場50分的好表現，以21歲之姿，成為繼「詹皇」LeBron James以來，最年輕就攻下單場50分的球員。不僅是魔術隊史20年來，首位拿下50分以上的球員，同時也加入LeBron James行列，成為NBA聯盟唯二在22歲以前，單場達成50分、10籃板、5助攻以上的球員。而本季僅僅是Paolo Banchero的第3個賽季，讓不少球迷期待他在後續的發揮。但這消息對於從金塊補進「KCP」Kentavious Caldwell-Pope，試圖衝擊東區前段班的魔術來說，無疑是個壞消息