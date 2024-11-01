Banchero因撕裂傷無限期缺陣！奧蘭多魔術2022年選秀的狀元郎Paolo Banchero，日前才在對上印第安納溜馬的比賽，飆出單場50分的好表現，以21歲之姿，成為繼「詹皇」LeBron James以來，最年輕就攻下單場50分的球員。然而，今（1）日有報導指出，Paolo Banchero的右側腹斜肌被診斷出撕裂傷，球團至少要4到6周才能再重新評估狀況，恐怕將無限期缺陣。
單場50分寫多項紀錄 因傷無限期缺陣
上週由魔術交手溜馬的比賽，Paolo Banchero成為話題焦點，他全場狂砍50分，外加13籃板、9助攻、2阻攻的「準大三元」表現。不僅是魔術隊史20年來，首位拿下50分以上的球員，同時也加入LeBron James行列，成為NBA聯盟唯二在22歲以前，單場達成50分、10籃板、5助攻以上的球員。
而本季僅僅是Paolo Banchero的第3個賽季，讓不少球迷期待他在後續的發揮。但根據《ESPN》名記者Shams Charania的消息指出，Paolo Banchero被診斷出右側腹斜肌撕裂，將會無限期缺陣，球團預計在4到6周後重新評估傷勢，需要先觀察治療後的恢復狀況，才能決定是否回歸賽場。
這消息對於從金塊補進「KCP」Kentavious Caldwell-Pope，試圖衝擊東區前段班的魔術來說，無疑是個壞消息。Paolo Banchero是球隊主力核心，本季出賽5場，場均出賽36.4分鐘，可以繳出29分、8.8籃板、5.6助攻的全能數據。
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上週由魔術交手溜馬的比賽，Paolo Banchero成為話題焦點，他全場狂砍50分，外加13籃板、9助攻、2阻攻的「準大三元」表現。不僅是魔術隊史20年來，首位拿下50分以上的球員，同時也加入LeBron James行列，成為NBA聯盟唯二在22歲以前，單場達成50分、10籃板、5助攻以上的球員。
而本季僅僅是Paolo Banchero的第3個賽季，讓不少球迷期待他在後續的發揮。但根據《ESPN》名記者Shams Charania的消息指出，Paolo Banchero被診斷出右側腹斜肌撕裂，將會無限期缺陣，球團預計在4到6周後重新評估傷勢，需要先觀察治療後的恢復狀況，才能決定是否回歸賽場。
這消息對於從金塊補進「KCP」Kentavious Caldwell-Pope，試圖衝擊東區前段班的魔術來說，無疑是個壞消息。Paolo Banchero是球隊主力核心，本季出賽5場，場均出賽36.4分鐘，可以繳出29分、8.8籃板、5.6助攻的全能數據。