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▲《妮波自由式》國民姑姑海裕芬在劇中也有許多扮相，驚喜畫面令網友噴飯。（圖／紅杉娛樂）

▲網紅泰辣將之前結婚的氣勢拖尾婚紗穿入劇中，大力相挺《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂）

▲《妮波自由式》同志天菜白梓軒在劇中讓林思宇暈船，宛如《慾望城市》中的Mr.Big。（圖／紅杉娛樂）

2024年主打「可以色色的紓壓愛情性喜劇」變種台劇《妮波自由式》於今（1）日首播，前三集就突破台劇尺度天花板，演員真露點清晰無碼，林思宇在劇中飾演肉食女Pony，在約砲過程中被叫老婆，讓她瞬間解嗨，不過她卻對砲友之一的白梓軒動情，白梓軒笑說劇中很多激情戲，都快被林思宇榨乾了。在林思宇飾演的肉食女Pony帶領之下，與純情小白兔小志（張書豪 飾）以及高冷系海后阿軒（陸夏 飾）三人共同在AS酒吧中經歷了各種前所未有的「結婚」體驗。Pony在約砲的過程被叫老婆；小志則是抽到好友婚禮的捧花後想婚了頭，頻頻暗示男友馬克應該主動求婚；阿軒則是看上了飯店招待「同志新婚」的好康優惠，而與剛認識的網友登記結婚，三人荒唐的感情事，最終竟演變成堵人釘孤枝、腦洞大開的「動作場面全武行」，而莊凱勛所假扮的地痞流氓更是一拳將陸夏打成熊貓，陸夏為離婚初嚐皮肉之痛無怨尤。《妮波自由式》全劇充滿了機智幽默的在地日常對白，從「伴娘費金紙燒給你」、「行天宮收一下」到「牛娘找汁男」等等，死黨閨密的Pony、小志、阿軒，三人之間你來我往的嘴賤毒舌最具亮點，而由國民姑姑海裕芬在戲中戲惟妙惟肖地「還原」星座占卜「唐國師」扮相，驚喜畫面也令網友們笑翻。劇中針對開放式關係議題的討論，透過小志與Pony大量的對白，反映了時下年輕男女的新型態情感價值觀，在異性戀女性用「性解放」表達不願被社會框架所限制的當下，同性伴侶反而對「忠貞」更加嚮往。這些精彩辯證都代表了新世代各種情感價值觀的各自表述，將圍繞著流連AS酒吧的三人組合，赤裸地精彩呈現。除了演員裸露尺度突破之外，《妮波自由式》前衛大膽的議題也吸引無數圈內知名網紅熱情客串並本色演出，包含YouTuber界的「皇后娘娘」泰辣（Tyla）、知名創作團體福福賈許二三事（FJ234），而泰辣更是將自己的婚紗穿入戲中、大力相挺。試片後許多觀眾將《妮波自由式》比喻為台版的慾望城市，而慾望城市中不可或缺的靈魂人物Mr.Big，劇組更跨海請到中英混血型男白梓軒飾演。為了演活女主角Pony心中的暈船對象，同時又能讓廣大異性戀女性觀眾雌激素暴增的極致天菜，白梓軒在螢幕前將電眼開到最高，私下卻笑著透露：「」面對本劇驚人尺度與議題，四人接演態度都是二話不說，用實際行動表達對議題的支持，讓監製直呼：「太感人了！」《妮波自由式》第一季共10集，每集約30分鐘，於中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音聯合首播，自11月1日起每周五晚間9點上架新集數；GagaOOLala也加入全球發行的行列，於11月8日上架一至五集，11月22日上架六至十集。