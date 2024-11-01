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藝人賴佩霞曾與鴻海創辦人郭台銘宣布參選正副總統，期間遭檢舉不具心理師資格，卻對外宣稱提出諮詢服務，無照諮商涉嫌違反《心理師法》，台北市衛生局開罰3萬元，並將賴佩霞函送偵辦。台北地檢署1日首度以他字案被告身分，傳喚賴佩霞出庭應訊後請回。今（1）日台北地檢署首次以被告身份，傳喚賴佩霞出庭。賴佩霞一身俐落褲裝搭配灰色西裝外套現身，看到大批媒體，她全程面帶微笑，沒有回應記者提問。2023年，賴佩霞與郭台銘宣布搭檔參選副總統，還在網站上宣稱提供情緒精神、身心症狀等諮詢服務，更在自我介紹中自稱「心理諮商師」，不過民眾發現賴佩霞根本沒有心理師證書，因此向台北市衛生局提出檢舉。當時賴佩霞也為此曾發出3點聲明，表示絕無蓄意違法的意圖；因參選公職而引來插曲，實感遺憾；對於所謂違法之認定，尚有陳述未明之處，目前相關程序亦依法持續進行中，正由熟悉相關法規者包含律師等彙整可證清白之書狀資料，待撰擬完成後，定會將詳細內容向大眾完整說明，但台北市衛生局仍將她函送台北地檢署，也祭出3萬元罰款。