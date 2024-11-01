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美國總統大選將至，共和黨總統候選人川普主打的關稅保護政策，對於供應鏈可能造成衝擊，許多航運以及物流業者紛紛憂心關稅提高，率先搶進，全球航運股本周也接連走紅。根據關注全球航運以及供應鏈動態的《The Loadstar》報導，美國知名貨運代理公司SEKO Logistics的全球首席商務官柏克(Brian Bourke)指出，近期的供應鏈市場將由三個「重大事件」來決定方向，第一是合約談判；第二是選舉；而更重要的是選舉結果。他提到，今年全球有將近一半的人民和參與選舉事務，隨著今年貿易保護主義政策普遍增加，就連拜登政府也提高新關稅措施；對於目前美國兩名候選人之間將對全球貿易帶來的影響差距，各大企業也不得不評估美國政府在關稅方面的可能行動。柏克提到，不同的公司會有各種非常不同的預測，不同的商品類型，交貨時間也大不相同，但他預計在接下來一到兩周內將會有許多企業趕緊採取安全訂單的模式，趕在下一任入主白宮的總統前出貨，因大部分人確信，不管是誰入主白宮，都打算提高關稅，屆時就會看到許多訂單紛紛往前排。另一方面，先前美國東岸碼頭工人勞資談判被往後至明年一月，他對此表示樂觀，不過，接下來的三個月，每個關鍵點，都可能導致截然不同的情況。隨著美國總統大選將至，全球航運股本周再度出現反彈翻紅跡象，以星通運(ZIM)週四單日大漲9%，股價不振的馬士基漲幅也達近8%；台灣航運三雄週五表現更是強勢，萬海亮紅燈漲停，陽明漲幅逾5%，長榮漲幅也達3.6%。