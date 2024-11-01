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2017年9月底，時任台北市議員李新自殺身亡，一年後郭新政出資與盛竹如製作一系列影片，在臉書上架「誰摔死了李新？」影片，影片由盛竹如旁白，暗指前立委羅淑蕾於本案中佔有重要地位，與黑道掛勾、施壓當鋪。羅淑蕾提告求償500萬元，高等法院二審判決郭、盛2人須連帶賠償200萬元。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。刑事部分，今年初最高法院判決郭新政有期徒刑4月、罰金8千元，盛竹如拘役50日定讞。至於民事訴訟部分，羅淑蕾向2人請求連帶賠償名譽損失500萬元，但一審駁回。二審出現不同認定，高院認為郭新政引用不實的資料當言論基礎，難認沒有重大、輕率惡意，客觀上已侵害羅淑蕾的名譽權，盛竹如收費擔任主持人，卻沒盡查證影片所指涉人事的義務，以網路傳播方式傳述，散布力甚強，改判兩人應賠償200萬元。羅淑蕾、郭新政、盛竹如均上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而確定。