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世界大賽落幕，紐約洋基在第5戰因為一次補位問題自毀好局，終場以6：7不敵洛杉磯道奇隊，系列賽1：4丟掉冠軍。G5洋基先發Gerrit Cole主投6又2/3局，丟掉5分都是在第5局，那一回合沒有確實補位對戰局造成巨大影響。他在賽後也對此作出解釋，直言自己角度不好影響接球判斷，而一壘手Anthony Rizzo也對此做出回應。回到世界大賽G5的那一回合，Cole幾乎要化解該局的滿壘危機，也順利讓Mookie Betts擊出一壘方向滾地球，然而之後事情卻發生轉折，洋基一壘手Rizzo接球後已來不及完成刺殺，Cole卻沒有去補位，沒有抓到這個出局數，也造成後面被道奇隊打下大局的問題。Cole賽後表示，自己當下判斷的角度不好，第一時間無法確認球打得多紮實，本想直接去攔下這一球，之後卻發現判斷上有落差，發現球穿越時，已來不及補位一壘。這位洋基王牌表示，他本認為自己有機會接下這一球，但卻誤判球被擊出去的紮實程度，沒有做好對球動向的判斷，因而釀禍。而Rizzo則是回憶道：「我們在溝通上有問題。」這位前世界大賽冠軍一壘手如此說道指出，「投手被教導無論如何都要前往一壘補位。當下的情況是球發生了不規則的彈跳，我必須確保能先接住它。」Cole在大舞台上犯了一個他通常不會犯的判斷錯誤，對此他非常自責，「我們非常努力，但並沒有達到應有的水平，這讓人很難受。」