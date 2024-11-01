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專注於球場上的Ja Morant，絕對是聯盟中球風最吸引人的超級球星。在今（1）日對上密爾瓦基公鹿隊的比賽中，他坐在地上傳給Santi Aldama完成空接灌藍，成為本日最佳好球之一。此役他轟下26分14助攻10籃板的「大三元」成績，幫助灰熊以122：99擊敗密爾瓦基公鹿。這一回合發生在第二節剩下5分多鐘左右，Morant坐在地上爭搶到一顆無主球，之後他兩次假傳騙走防守者，接著坐在地上高拋給Santi Aldama完成灌籃，驚豔全場，也成為本日最佳好球的有力競爭者。灰熊主帥Taylor Jenkins賽後大讚自家後衛，「我也傻眼，我認為他（Morant）當時周圍可能有3到4名防守者，然後我突然想到『這有沒有機會送出高吊球？』然後我就看到Ja將球拋起，找到（Santi Aldama）人灌籃。」「（Morant和Aldama）他們的默契很棒。」Jenkins驚嘆道，「但Ja非常有天賦。他擁有讓人難以置信的創造力和獨創巧思。我認為這一球絕對應該成為今晚體育中心的最佳好球。」Morant在之前因為持槍風波遭到聯盟禁賽，回歸後又因右肩盂唇撕裂報銷後，本季重新回賽場。今晚他繳出26分14助攻10籃板的數據；Aldama則攻下19分9籃板，灰熊5名先發球員得分均上雙，終場以99：122痛電公鹿。