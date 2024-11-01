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▲刺青男子在路旁抽菸，隨後又踢倒身旁機車。（圖／翻攝IG）

31日晚間，一段影片在各大社群上瘋傳，影片中一位黑衣刺青男子，趁著颱風夜與朋友開著車，在新北市街區遊蕩，更衝下車踹倒路邊機車，還笑著附註颱風天倒幾台很正常吧」，引發民眾盛怒，警方調閱監視器今（1）日上午將踹車的20歲吳姓男子逮捕到案。昨天晚間有網友在IG上傳多則限時動態，影片中有一群年輕男子在開著車，前往新北市一處停車場，結果下一秒就衝下車踢倒紫色的機車，還打字附註「颱風天倒幾台很正常吧」，引發網友群起撻伐。據了解，吳男與4名友人昨晚間共乘一車外出吃飯，隨後開車來到新莊區公園路附近，隨後吳男下車惡作劇，出腳狠踹停放在路邊的機車，一口氣踹倒2部機車，旁邊還有2部因骨牌效應倒下，共有4輛機車倒地受損。警方1日凌晨循線找到吳男，將他帶回警所偵詢，吳男供稱，自己是因為好玩所以才踹車，不知道會引發這麼大的風波，訊後依毀損罪嫌將他依法送辦。