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▲夏如芝呼籲女孩們都要定期檢查身體。（圖／翻攝自夏如芝IG）

夏如芝前幾日突然動手術，讓許多粉絲擔心不已，她今（1）日也曝光手術原因，是因為之前做乳房超音波檢查時，照出鈣化點，醫師建議她做切片檢查，為了日後安心，她選擇傳統手術一次將鈣化點清除，術前做了乳房X光的定位，搭配9公分的針，在沒有麻醉的情況下穿過乳房，直達鈣化處，連她自己都吶喊，「我好勇敢！」夏如芝目前正在休養中，要大家別擔心，她也分享這次手術的起因以及過程，因為她一直有固定做乳房超音波以及X光追蹤，醫師發現她的胸部有鈣化點，建議做切片檢查。切片有「微創」以及「傳統手術」兩種方式，差別在於，微創手術傷口小，但切片方式是將有疑慮的鈣化處取出一些出來化驗，若是良性就暫不需擔心。但若是惡性，就會需要再開一次傳統的刀，將疑慮部分完整去除。夏如芝最後選擇了傳統手術，一次將有疑慮的部分全部清楚，「只是因為鈣化點是用手摸不到也沒辦法看到的，需要在術前做一個乳房X光的定位，。聽起來很可怕嗎？當下我真的一直告訴自己『我好勇敢喔』。」除了被扎針之外，還要經歷多次的換角度、壓扁拍攝，做完定位就準備手術，夏如芝感謝老公張捷這三天全程陪伴，「我永遠會記得老公因為我要進手術室前老公衝到門口大喊『老婆』的畫面！（真正的偶像劇耶）。」不過夏如芝也說，這只是她的手術經歷，很多細節跟說明可能有出入，她只是希望所有女性都要照顧好自己身體，胸部的照顧跟婦科一樣重要，一定要定期檢查，並尋求專業人員的意見。