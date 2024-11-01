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▲福爾思庭分享自己上的心靈課程，一共分三階段。（圖／翻攝自YouTube 福爾思庭）

▲▼福爾思庭揭露心靈課程被學員攻擊，發不自殺聲明。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

網紅福爾思庭日前才跟愛莉莎莎合體揭露「心靈課程」內幕，今（1）日福爾思庭又在個人頻道上傳心靈課程PUA學員的過程，冒著「被告的風險」說出事實，沒想到事隔不到1小時，就被當時一起上課的學員攻擊，她也大動作發出不自殺聲明。福爾思庭上傳一支新的影片，長達將近20分鐘來說明自己曾經上過的心靈課程，初階課程要價24800，超過100個人參加，主要是突破學員的防線，讓他們相信這個課程是有趣跟有意義的，第二階段要價39800，透過揭露學員的傷痛，再用力給學員安慰。最後第三階段的課程要花費23800，主要任務就是「拉人」，在100天之內要完成3件事，社會服務、完成個人目標以及拉3個人，由於她因為心靈課和斷聯3年的媽媽重修舊好，認為的確有幫助她解決問題，因此當下並沒有覺得這個課很奇怪，也早就推薦很多人來上課，直到後來因為她很會拉人，被說「個人贏、團隊輸」，只有她很會拉也不行，「」這過程讓她產生滿滿的罪惡感。福爾思庭也分享最後是「怎麼發現被洗腦」的，她說最後只是覺得這一切都讓她很煩，過沒多久因為感情問題，她在課程結束後又找了心理諮商，諮商師一句話讓她印象深刻，就是「妳為什麼要一直否定妳自己」。福爾思庭說，當然有很多人從心靈課程學到很多，但對她而言這個大前提是，「如果這個課本身就是用PUA的手段包裝過的話，就算裡面有你可以學習到的東西，也千萬不要加入，因為通常一進去就會很難跨出來。」沒想到影片才一PO出，就被傳到心靈課的群組，學員湧入她的社群平台攻擊她，福爾思庭也發出不自殺聲明，讓許多網友驚訝喊，「超恐怖，一定要平安，你是對的！不要被影響」、「天哪沒事吧？要平平安安啊」、「只能說活在自己世界的人真可怕」、「超級恐怖，有必要嗎」。