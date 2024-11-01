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▲台中金手獎出爐，20家獲獎中小企業與歷屆理事長合影。（圖／台中工策會提供）

第23屆台中市金手獎選拔結果出爐，今(1)日於台中市政府集會堂舉辦頒獎典禮，由市長盧秀燕公開表揚20家績優中小企業。盧市長表示，今年有20家「隱形冠軍」脫穎而出，感謝大家對台中經濟的貢獻，希望所有得獎者成為工商業界楷模，繼續為台中市拚經濟。盧市長指出，金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，代表台中市政府重視「拚經濟」，它更有「台灣經濟類奧斯卡獎」之稱，得到這個獎項非常、非常、非常困難，因為要經過「三關三審」，必須在3年之中至少2年在稅前、稅後都要賺錢，且最近1年內不能有累積虧損及退票紀錄，拿到這個獎項代表在工業經濟類是最傑出的企業，因此市府舉辦金手獎23年來，每年精挑嚴選，只選出411家冠軍得主。台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年金手獎獲獎企業除工業製造業，建材業及食品業領域也表現亮眼，顯示出台中在各產業的創新能量，包括專門製造手工具之王「活動扳手」的伯鑫工具，或是「鋁門窗之光」一騏發興業，以及專營車輛的升降底盤部件的富荃工業，從商用卡車、巴士到吉普車、皮卡、全地形車、UTV，甚至農用拖拉機一應俱全，20家獲獎廠企業皆為國內行業的領導廠商，在各自領域皆有優異表現。台中市金手獎得獎廠商協進會理事長白政忠表示，得獎廠商協進會是大台中優質中小企業的交流平台，更是中台灣百工百業，尤其以工具機、自行車群聚產業相互學習、技術與管理，創新商模及合作發展的典範；期許各位得獎廠商，在打拚事業、企業經營上，與產官共創、與百業共好。今年榮獲金手獎殊榮的共20家公業，分別為伯鑫工具、瑩信工業、共茂工業、小林機械廠、商景企業、鎂格納精密工業、三久建材、金展精密科技、富荃工業、元駿國際、潭佳精密科技、久隆機械工業、昌澤機械、偉益紙器工業股、倡明電機有限公司、世裕精密、丰丹嚴選本舖、一騏發興業公司、鋐穎機械、良豐機械。