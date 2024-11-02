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洛杉磯湖人今（2）日在客場迎戰多倫多暴龍，球隊在「詹皇」LeBron James和「一眉道人」Anthony Davis聯手轟下65分的帶領下，終場以131：125擊敗對手，終止近期2連敗，開季戰績4勝2敗，Bronny此役上場不到1分鐘，所有數據掛零。這一季James明顯有意讓Davis全面接班，個人進攻欲望下滑不少，不過球隊還是需要他組織、創造進攻機會，最近兩戰他也打得更加主動，積極攻擊對位球員，湖人進攻被盤活不少。此役Davis延續好狀態，全場20投14中，得到38分12籃板，另有2助攻和2阻攻；James則是17投9中，三分球8投5中，得到27分10助攻6籃板，「詹眉連線」依舊是湖人勝利保證。這場比賽詹皇之子Bronny James沒有太多出場時間，除了正復值-2之外，所有數據掛零，湖人替補合計只拿到18分，略顯不足，球隊主要都靠先發拿分，先發雙衛A. Reaves 攻下20分6助攻，D. Russell進帳19分6助攻。暴龍方面，RJ Barrett 攻下全隊最高的33分，另有12次助攻；20歲小將Gradey Dick這一場比賽打出高效率26投13中，轟下31分。