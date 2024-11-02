我是廣告 請繼續往下閱讀

63歲天王劉德華在小巨蛋的演唱會，首場因颱風延至昨晚舉行，散場時有電視台在場外連線，赫然拍到大甲鎮瀾宮董事長顏清標從記者後方走過。已經當「阿祖」的顏清標坦承是華粉，自己比劉德華大一歲，以前去卡拉OK時常唱劉德華的歌，有機會當然要去聽歌！國民黨台中地方大老顏清標今（2）日上午特別到東海大學，見證老友前立法院長王金平受聘為政治系榮譽講座教授的典禮，還說有機會就會到東海聽王金平上課。不過網友討論更熱烈的，是他昨晚去追星，意外被曝光一事。原來昨晚演唱會散場時，《TVBS》記者在現場連線，一名酷似顏清標的路人從女記者背後走過，雖然只拍到側面，但模樣酷似顏清標，稍後有網友在社群網站PO出顏清標坐在觀眾席的合照，身旁還有長相頗為肖似的青少年比出勝利手勢，疑為他的曾孫女。顏清標證實昨天專程從台中北上聽演唱會，座位在中間特區的後面。64歲的他說，自己比劉德華大1歲，是天王的粉絲，以前去卡拉OK常唱劉德華的歌，這次難得有機會親臨現場，當然不缺席。