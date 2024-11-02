香港天王劉德華到台北小巨蛋開唱，但民進黨立委王定宇批劉德華媚共，民進黨政策會執行長王義川更說，劉德華的歌曲太中國。國民黨立委洪孟楷說，民進黨集體炎上劉德華，為攻擊擊劉德華來搏版面賺聲量，非常幼稚，訴求民主進步的執政黨，對待來台演出的藝人卻是用思想審查、想要限制歌曲的方式，實在可怕，總統賴清德認同這樣的作法嗎？
洪孟楷說，劉德華來台演唱會，本來是一件娛樂且正向的事，卻一直有民進黨人跳出來攻擊，一下大扣媚共帽子，一下又說歌曲「中國人」有針對性，但這種發言只透露以井觀天的井底之蛙思維，以為全世界都要繞著民進黨跑。殊不知劉德華11年前開演唱會就有這首歌，而這一次的全球巡演，劉德華的固定歌單都是一致，只想為攻擊劉德華來搏版面賺聲量，非常幼稚，
洪孟楷說，難道你會怪世界大賽開場前要唱國歌的大聯盟設計很「美國」？會怪日本動漫把主角拿世界冠軍這樣設定很「日本」？如果不會的話，為何要針對劉德華的選曲來用自己的政治意識形態去刻意攻擊呢？有自信一點，台灣的觀眾不會聽到一首《中國人》而放棄中華民國。
洪孟楷說，劉德華這次「今天」演唱會，台灣場共80多萬人登記買票，最後僅7萬左右幸運兒中籤。不過因為「抽籤」跟「實名制」的設計，確實減少了許多黃牛的爭議，也可以是未來在大型重要比賽或是演唱會時候，防範黃牛的售票參考模式。真的不懂，為了自己的政治意識型態，攻擊一位出道到現在潔身自愛、不斷精進、自律的天王，賴總統真的認同這樣的行為嗎？
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洪孟楷說，難道你會怪世界大賽開場前要唱國歌的大聯盟設計很「美國」？會怪日本動漫把主角拿世界冠軍這樣設定很「日本」？如果不會的話，為何要針對劉德華的選曲來用自己的政治意識形態去刻意攻擊呢？有自信一點，台灣的觀眾不會聽到一首《中國人》而放棄中華民國。
洪孟楷說，劉德華這次「今天」演唱會，台灣場共80多萬人登記買票，最後僅7萬左右幸運兒中籤。不過因為「抽籤」跟「實名制」的設計，確實減少了許多黃牛的爭議，也可以是未來在大型重要比賽或是演唱會時候，防範黃牛的售票參考模式。真的不懂，為了自己的政治意識型態，攻擊一位出道到現在潔身自愛、不斷精進、自律的天王，賴總統真的認同這樣的行為嗎？