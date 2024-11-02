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香港天王劉德華在台北小巨蛋開唱，但演唱《中國人》時，被民進黨政策會執行長王義川點名，表演風格太過中國。但粉絲反擊，不必這樣帶風向。事實上不只劉德華這首《中國人》歌名與歌詞敏感，女子天團S.H.E在2007年推出主打歌《中國話》，也曾被批評太諂媚中國。S.H.E於2007年推出《Play》專輯的首波主打歌《中國話》，歌詞提到「全世界都在學中國話」、「 好聰明的中國人，好優美的中國話」，因隔年2008年就是北京奧運，這首歌在當時掀起極大爭議，批評S.H.E迎合中國市場。當時的閃靈樂團主唱Freddy、後來的立委林場佐也批，就算要進軍中國市場，也用不著去奴化自己、吹捧對方，拍馬屁拍到這種程度。」但面對外界砲火，Ella表示，很遺憾這首歌被拿來當作政治炒作的一個工具，「這是我們三個都非常遺憾的事情。」當時S.H.E所屬華研唱片回擊說，「音樂歸音樂、政治歸政治，只是一首歌，不要想太多」。