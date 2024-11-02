台中市政府經發局今(2)日攜手中區繼光街、電子街及自由路三大商圈，在台中火車站前廣場舉辦鐵道市集，結合中區舊城特色、特色市集、美食小吃及樂曲表演，吸引大批民眾前往逛街購物，讓商圈主委開心直呼「中區人潮回來了！」
第6屆台中購物節於10月25日開跑，為期2個月。為響應台中購物節開跑，3大商圈店家參與購物節，紛紛推出各式專屬優惠，經發局副局長李逸安歡迎大家，年底來趟台中之旅，享受抽獎樂趣及體驗舊城區魅力。
經發局李逸安表示，此次市集邀集參與今年台中購物節的優惠店家，多元特色攤商現場設攤，如小月餅的百年老店「陳允寶泉」、道地伴手禮「一福堂」及老字號的美味香腸「黑橋牌自由店」。同時中區三大商圈各業者也接續祭出「購物節好康優惠」，如精釀啤酒餐酒館「ChangeX Beer 南園酒家」，每周三推出happy hour活動，啤酒一公升優惠三百元及PIZZA第二件半價等。
李逸安說，中區有3大商圈，是所有行政區最多商圈的，這次購物節將帶動買氣，遍地開發。民進黨議員江肇國說，繼上週鈴蘭通散步納涼會人潮擠爆，希望市府藉由購物節多花心思，促進商圈經濟發展。議員黃守達也說，希望市府多在舊城區辦活動吸引人潮回來。
「中區人潮回來了！」繼光商圈主委王朝藝表示，鐵路高架化及東區大智路打通後，打通東區、中區串聯到台中市區，人潮流動，加上知名宮原眼科的複合式餅店餐廳、以及多家中區老店家如欣欣洗衣店、台中鐘錶店也改裝成餐廳，老店新開，帶動懷舊復古觀光風潮，王朝藝說，現在中區展現不一樣氣象，人潮回來3成了。
經發局表示，今天的市集活動豐富精采，包含吉他彈唱歌手米粒島，以及張晴等表演團隊盛情演出。且響應台中購物節，現場更舉辦兩階段好禮摸彩抽獎，民眾只要到市集消費，不限金額可參加摸彩！同場再推第二波好康，凡出示「台中購物節FB粉絲專頁」(https://www.facebook.com/shoppingtaichung/)按讚或「@shoppingtaichung」Instagram追蹤畫面，還可以獲得限量好禮乙份，一系列多元活動吸引民眾駐足遊樂。
台中購物節已經開跑啦！快點下載台中通暨購物節APP，登錄消費發票跟收據，都有中獎機會，天天抽三千、週週抽十萬、隔週抽好車及月月抽百萬，還有好宅等著你，好康優惠店家請查詢(https://fun.taichung.gov.tw/shop/index
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經發局李逸安表示，此次市集邀集參與今年台中購物節的優惠店家，多元特色攤商現場設攤，如小月餅的百年老店「陳允寶泉」、道地伴手禮「一福堂」及老字號的美味香腸「黑橋牌自由店」。同時中區三大商圈各業者也接續祭出「購物節好康優惠」，如精釀啤酒餐酒館「ChangeX Beer 南園酒家」，每周三推出happy hour活動，啤酒一公升優惠三百元及PIZZA第二件半價等。
李逸安說，中區有3大商圈，是所有行政區最多商圈的，這次購物節將帶動買氣，遍地開發。民進黨議員江肇國說，繼上週鈴蘭通散步納涼會人潮擠爆，希望市府藉由購物節多花心思，促進商圈經濟發展。議員黃守達也說，希望市府多在舊城區辦活動吸引人潮回來。
「中區人潮回來了！」繼光商圈主委王朝藝表示，鐵路高架化及東區大智路打通後，打通東區、中區串聯到台中市區，人潮流動，加上知名宮原眼科的複合式餅店餐廳、以及多家中區老店家如欣欣洗衣店、台中鐘錶店也改裝成餐廳，老店新開，帶動懷舊復古觀光風潮，王朝藝說，現在中區展現不一樣氣象，人潮回來3成了。
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