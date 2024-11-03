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MLB美國職棒紐約洋基王牌先發投手Gerrit Cole，今（3）日傳出決定將跳脫個人剩餘的4年1.44億美元（約新台幣46億元）合約，而他的下一步動向也曝光，根據MLB大聯盟官網記者Mark Feinsand報導指出，現年34歲的洋基王牌投手Gerrit Cole，預計將跳出目前合約，，就可續留Cole到2029年球季，若不這樣做的話，那麼Cole就將成為自由球員。Gerrit Cole生涯曾6度入選全明星賽，並3度獲選大聯盟年度第一隊，也曾拿到過美聯勝投王、防禦率王、三振王等殊榮，並在去年球季奪下賽揚獎。而Cole今年在休賽季遭遇傷勢困擾，直到6月才迎來首場先發出賽，來到季後賽舞台，Gerrit Cole也持續繳出不俗表現，並在世界大賽上擔綱洋基G1、G5先發重任，，最終並順利逆轉比賽，洋基也錯失延長戰線機會。Cole在大舞台上犯了一個他通常不會犯的判斷錯誤，對此他賽後受訪時非常自責，並向媒體表示：「。」