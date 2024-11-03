我是廣告 請繼續往下閱讀

台鹽綠能前董事長陳啟昱涉及光電弊案，未出席1日的羈押庭遭疑似落跑，但有情資顯示他尚未離境。對此，國民黨立委李彥秀今（3）日指出，陳啟昱如果真的還滯留國內，必須要有強力人士協助隱匿，顯然背後的那群「綠能權貴與蟑螂」，並不希望陳啟昱現在就遭羈押禁見，更加深串證與湮滅證據的疑慮。李彥秀指出，週五台南地院針對台鹽綠能弊案重新召開羈押庭，陳啟昱卻失聯未現身。現在傳出，陳啟昱目前還在國內，並沒有偷渡出境。究竟是陳啟昱「放煙霧彈」，故意干擾檢警調追緝方向？還是陳啟昱真的還藏匿在台灣？檢警不能排除任何一種可能性。李彥秀再質疑，陳啟昱如果真的人還在台灣，反而更凸顯兩大問題，第一次羈押庭，陳啟昱無保請回，可見檢方的羈押事由並不能完全說服法院，再開羈押庭，陳啟昱仍有相當的機會可以無保請回，或是裁定交保，陳啟昱卻選擇落跑，完全不合常理，顯見陳啟昱涉案之深、影響之大，或是陳啟昱只是弊案的「粽子頭」。李彥秀認為，台南及高雄檢警調、海巡等單位動員數百人全力追緝，陳啟昱如果真的還滯留國內，必須要有強力人士協助隱匿，顯然背後的那群「綠能權貴與蟑螂」，並不希望陳啟昱現在就遭羈押禁見，更加深串證與湮滅證據的疑慮。