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▲ 張惠妹為愛簽下合約，不料男方沒盡經紀人義務，讓阿妹決定分手並付5000萬解約。（圖／張惠妹臉書）

天后張惠妹傳出昔日為愛情付出沉重代價，資深媒體人狄志為近日在節目《新聞挖挖哇！》爆料，張惠妹曾因為與一位唱片公司老闆談戀愛而和對方簽約，卻因分手而被迫支付5000萬違約金「贖身」，此舉震驚演藝圈。狄志為也提到，對於這段往事，張惠妹從未公開回應。狄志為回憶，張惠妹出道初期是由張小燕簽下，成為張雨生的師妹，並在首張專輯推出後迅速走紅。然而，隨著事業上升期，張惠妹與一位唱片公司老闆之子墜入愛河，因愛情簽約進入男方公司。狄志為透露，由於張惠妹經常四處巡演，兩人聚少離多，而經紀人男友本應陪伴左右，卻經常缺席，讓她疲憊地面對事務。隨著感情逐漸冷淡，男方還被狗仔拍到與其他女性在一起，兩人最終分手。狄志為透露，張惠妹為此付出高昂代價，支付5000萬違約金以結束合約，等同於花錢「贖身」。狄志為表示，當時張惠妹對外未承認或否認此事，等於間接默認了這段往事。