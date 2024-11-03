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▲▼中島美嘉相隔6年再度來台公開演出。（圖／友善的狗提供）

▲中島美嘉舞台魅力迷人。（圖／友善的狗提供）

▲中島美嘉（中）和樂手與台灣粉絲大合照，女神還比出愛心手勢。（圖／友善的狗提供）

春浪音樂節於11月2日、3日在台中森渼原盛大登場，今年規模再創新高，4大戶外舞台迎來台、日重磅卡司登台演出，如「平成歌姬」中島美嘉、金曲歌王MC HotDog熱狗、「動漫OP製造機」Creepy Nuts等精彩陣容。天后中島美嘉帶來代表作、電影《NANA》OST（影視原聲帶），台下有觀眾情緒激動到掉下眼淚。演出第一天，由人氣樂團芒果醬 Mango Jump、麋先生、告五人、韓國樂團cotoba、中島美嘉等音樂人輪番上陣，中島美嘉在萬眾矚目下壓軸登場，隨著《NANA》主題曲〈GLAMOROUS SKY〉的音樂響起，現場觀眾情緒瞬間沸騰，喚起不少粉絲的青春回憶，甚至有不少觀眾感動到落淚。中島美嘉更驚喜翻唱日本人氣偶像團體欅坂46的〈不協和音〉，以獨有的風格重新詮釋，注入不同於原曲的全新味道，掀起現場另一波高潮，她說：「這是第一次參加日本以外的音樂節，很開心春浪音樂節的邀請。颱風過後能走到今天一切都不容易，感謝可以讓我站上這個舞台的工作人員，也很感謝各位觀眾，請享受到最後！」表演尾聲，中島美嘉演繹經典名曲〈曾經我也想過一了百了〉，強大的情感讓每個人都陷入她的個人魅力中，久久無法自已。最後，中島美嘉以動人的〈雪の華〉收尾，讓全場觀眾的心緊緊相連，不斷高呼安可。儘管經歷康芮颱風的襲擊，春浪團隊快速啟動應變措施，並推出完整補償方案，積極保障觀眾權益，歌迷盛讚：「春浪團隊的應變措施好仔細，這就是我每年都揪團參加的原因！」春浪音樂節第二天的演出陣容同樣堅強，有Creepy Nuts、MC HotDog熱狗、金曲評審團獎得主大象體操、海內外知名度極高的椅子樂團 The Chairs、金曲最佳台語女歌手鄭宜農及新生代台饒廠牌夜間限定等。