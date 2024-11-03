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3日凌晨，新北市永和區永和路二段某KTV，發生持刀砍人案，雙方先是因在櫃台前、肢體碰撞發生口角，35歲吳姓男子與37歲林姓男子，藉著酒意闖進另一間包廂叫囂，24歲何姓男子見狀，憤而拿出預藏的西瓜刀朝2人猛砍，其中吳男腹部遭砍傷、林男則左手刀傷，警方獲報後，出動快打警力趕抵，現場帶回16人到案，何男被依殺人未遂送辦，其餘15人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。據了解，當時30歲高姓男子走出包廂，與42歲張姓男子在櫃檯發生肢體碰撞，2人因此爆發口角，之後張男包廂內的吳男、林男得知，衝進高男那邊的包廂叫囂，何男見2人態度囂張，持預藏的西瓜刀朝2人猛砍，吳男腹部中刀、林男左手遭砍傷。警方獲報後，隨即派出21名快打警力趕抵，將雙方共16人帶回警局，吳男、林男經送醫後無生命危險，警訊後，何男被依殺人未遂送辦，其餘在場15人則依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦。