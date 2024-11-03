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▲黃西田（左3）演過很多次阿公，但私下女兒黃露瑤遲遲沒有對象，讓他好心急。（圖／華視提供）

韓瑜、柯叔元在新戲《阿榮與阿玉》中有感情戲，劇中設定柯叔元從外地回到家鄉，一次酒醉不小心跑錯房間，被韓瑜揍，柯叔元形容這是「激烈床戲」，還說當時和韓瑜不熟，不知道她「這麼硬」，許願將來能有場真正的愛情床戲，被韓瑜翻白眼。柯叔元和韓瑜有「激烈床戲」，笑說因為劇中設定他是從外地要回到家鄉，家裡的房間已經是韓瑜在睡，結果當天喝醉不小心跑進錯房間，「直到手放在她屁...身上的某一個部位，她才發現是我，把我叫醒就是很『激烈』的，那時候還不熟，她力量真的很大，原來她可以這麼硬！」柯叔元還調皮許願，希望之後有一場真正的床戲，「就是...那種的。」讓韓瑜傻眼喊，「哪種！」除此之外，林玟誼在劇中飾演柯叔元的女兒，起初看這個爸爸非常不順眼，她無奈說，「我真的每天都好累，對他戲都是要狂罵，我很不喜歡拍吵架戲，演完手都會麻，有時候會換氣過度，很期待父女和解的那一天。」黃西田說在劇中演林玟誼的阿公，甚至演到祖父，柯叔元的爸爸，結果小亮哥還演「爸爸」，讓他跳腳喊「算什麼」！但隨後又說，不管演什麼角色就要像什麼，大家叫他一聲阿公，就真的會把他當阿公，「我走路他們一定會扶我，但其實我走路還很好啦！」柯叔元第一次演阿公，他分享心情，「那個小童星雖然才8歲，但有16歲的靈魂，聽說她3歲就出道，這5年沒白混，讓我這阿公變得特別可愛、得心應手，好像當了很久的阿公一樣。」76歲的黃西田忍不住抱怨，雖然已經是阿公的年紀，但女兒黃露瑤八字都還沒一撇，「」有次透過朋友介紹了一個男生給黃露瑤，結果對方太安靜，連給電話都不會，「太老實了，也不會打電話約露瑤喝咖啡，女孩子要主動，那不可能，露瑤也不會喜歡這樣個性的。」上個月資深演員石英過世，柯叔元說，「他是我見過，台語台詞出神入化，石爸在說台詞就像沒有在演一樣，根本不用哭就可以感動你，戲的感覺是種在身體裡，雖然他身體有很大負擔，所以他真的要打起精神來。」韓瑜則說，「雖然跟他合作真的很久以前，好像是《意難忘》的時候，但『石爸、石爸』週遭人一直這樣叫他，就感覺跟他很親，希望他家人趕快回歸平靜心情比較重要。」柯叔元虧，「那時候你都還是少女。」