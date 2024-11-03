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香港在國安法規管下面臨數不清的紅線，尤其電影圈、演藝圈有愈來愈多業界人士稱香港自由空間減少，或因無法通過港府審查、新電檢制度以致無法放映，影星周潤發就稱中國審查限制多，而香港導演杜琪峯在接受BBC專訪時更坦言，近年少拍戲是受環境影響，又指自己和香港都「失去靈魂」，更具體來說是「自由，言論的自由，簡單點說就是人權和自由」。香港影星周潤發去年10月在釜山國際影展獲頒年度亞洲電影人獎，當時有記者詢問他在香港電影黃金年代拍攝了很多作品，認為現在香港電影業如何，周潤發對此則以英語回答，如今電影在中國有很多審查要求，大部份劇本要被不同電影部門審批，面臨很多限制，「對於電影製作而言是一個艱難時期。」他也說1997年香港主權移交後，香港電影出現很大改變，在1980年代很多人都看香港電影，他也對此感到自豪，但在1997年後業界人士必須留意政府的方向，否則很難取得資金拍電影，「因為中國市場太大，所以我們要找解決方法」。香港導演杜琪峯近日接受「BBC News中文」專訪時更細談了現在的香港電影界環境，他坦言最近是自己人生最低潮的時候，並稱這是「環境上的影響」，導致香港和他都沒有了靈魂，被問到香港和他失去了什麼，杜琪峯也直指是「自由，言論的自由，簡單點說就是人權和自由」，稱這可能是他執導以來最艱難的時期。面對《BBC中文網》專訪影片，杜琪峯坦言在「環境」改變後會影響很多思維，以前自己對電影的構思很強，不過現在想了一些卻只能扔掉，他稱當前香港整體社會都「有條線」，自己有時會去想當局為什麼要控制某些東西，簡單來說是對人民和國家沒信心，但是「人類不需要這樣的管制」。杜琪峯說，以前拍片沒錢不代表沒有理想，但如今是真的沒了（指理想）。因為一些以往習慣的事改變了，令他創作時有很多自我懷疑，他一直以來都堅持在香港拍戲，香港對他很重要，但他覺得現在沒有了靈魂，他和香港都沒有靈魂了。港版國安法生效後，港府也修訂了「電影檢查條例」（電檢），杜琪峯稱有不少電影因此過不了「電檢紅線」無法上映，儘管不願多談哪些主題「可能觸碰紅線」，但他也坦言如果不想被懷疑，那麼就不拍太多香港政治上的事就好，多拍愛情、親情、動作片即可，他認為這種審查不只存在於電影界，而是整體社會都面對「有條線」，還感嘆面對一隻大象，「你只係（是）隻蟻，踩中必死」。在2021年11月生效的《2021年電影檢查 ( 修訂 ) 條例》及《有關電影檢查的檢查員指引》當中，港府說明電檢制度的修訂是為確保更有效履行國安法下「維護國家安全的責任，防範和制止可能危害國家安全的行為和活動」，《指引》更列明，檢查員應考慮該影片可能產生的影響會否令其上映不利於國家安全，並可在一些情況下，得出影片因其上映會不利於國家安全，而不宜上映的結論。杜琪峯在2019年前一手創立的「鮮浪潮」國際短片節就為此大受影響，例如2022年、2023年的鮮浪潮國際短片節中，就有入選作品如《My Pen Is Blue,》、《未能接通》（Please Hold On）及《爺爺來訪的夜》（The Reticent Wave）被要求刪剪，導演只能改以黑畫面及靜音代替刪剪部份，其中出現的字句片段提及「社會歷經動盪以後，物是人非」、「與四年前的自己相遇」等；還有講述失蹤少女「燕琳」作為背景的短片《Time, and Time Again》在放映日前最後一個工作天仍未過審批，最終只能臨時取消放映。如今被認為是香港新導演搖籃的「鮮浪潮」國際短片節遭香港藝術發展局停止資助，杜琪峯指他早有預感，近期還有另一個香港當局主辦的短片節IFVA停辦，「代表政府沒有信心，對人民沒有信心，對社會沒有信心」，稱不明白為何《鮮浪潮》受歡迎反而被撤銷，「放些煙火就當香港很繁榮，你騙誰？外婆都騙不到了。」杜琪峯指出，有沒有「鮮浪潮」不是最重要的事，而是「有沒有希望」，而香港現在於電影工業及藝術各方面「都不是一個好的時代」，對於部分導演近年選擇不走「香港路」而改讓電影參加國際影展，在海外放映，杜琪峯也直言「它一天沒有改變，你都是受苦，逃得過一次，逃不過第二次。」杜琪峯提到，自己有時會去想為何「他們」要控制某些東西，簡單來說就是對人民沒信心、對國家沒信心，要是真有信心的話根本不會有這些規範，「人類不需要這樣的管制」。他稱「一國兩制」賦予香港成為一個特殊地方，自己仍然相信「香港特別行政區基本法」，不過僅限於原來那個，過去也有人找他去拍「主旋律」電影，但自己構思出來的就不是主旋律，後來也就慢慢地沒人找了。至於第61屆金馬獎即將到來，杜琪峯被問及是否有機會來台參加，他也直言若因他自己的出席導致片方血本無歸「我不忍心」，並稱兩岸華語影壇間，政治肯定多過藝術角度。杜琪峯曾於2019年原訂擔任第56屆金馬獎評審團主席，但因與電影投資方製作合約所限請辭，遺缺改由當屆終身成就獎得主、導演王童出任。​​金馬執委會表示，杜琪峯深感抱歉帶來的不便，金馬執委會及主席李安對杜琪峯的處境表示理解，也祝福杜琪峯新作順利。2019年也是中國宣布不參加金馬獎的開始，不少中國、香港的電影公司及明星在官方宣布後，紛紛表態不參加當年台北金馬影展。當時中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光就聲稱，「一些台灣政治勢力」利用兩岸交流活動發表台灣獨立言論，這個責任「民進黨當局和台獨勢力難辭其咎」；時任行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則表示，中國片面限制中國藝人或影視工作者參加台灣與國際知名的影展，是中國方面的損失，中國不應以政治打壓藝術創作與言論自由。