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▲黃西田催生女兒黃露瑤。（圖／翻攝自黃西田臉書）

76歲資深演員黃西田今（3）日出席新戲《阿榮與阿玉》首映記者會，保養得宜的他完全看不出已經年過70，黃西田透露過去有22年的外景經驗，身體一直很「勇健」，過去曾有長達8年在還債，現在已經還清但也不敢投資，只能買房，高雄有3間，台北也有2間，現在就希望女兒黃露瑤早點讓他當阿公。黃西田的好狀態讓記者驚呼，看不出他已經76歲，臉上也沒有什麼皺紋，和柯叔元一搭一唱相當幽默，黃西田透露自己過去因主持了22年的外景節目，身體一直都不錯，飲食也都正常不忌口，只是最近明顯感覺容易累，稍微吃清淡一點。黃西田工作滿檔，除了拍戲之外還有在高雄的番薯電視台當總監，替他們做六日的綜藝節目，已經持續8年了，一個月會去高雄一個禮拜，也在高雄置產，一間自住，一間兒子，一間留給女兒黃露瑤，只不過黃露瑤大部分還是跟他們住在內湖家裡，除了內湖的房子自住之外，黃西田在台北還有一間起家厝，黃西田的老婆說，之前長達8年都在還債，現在不敢投資做生意，只能買房。黃西田笑說演了很多次阿公，但私下女兒黃露瑤八字都還沒一撇，「」有次透過朋友介紹了一個男生給黃露瑤，結果對方太安靜，連給電話都不會，「太老實了，也不會打電話約露瑤喝咖啡，女孩子要主動，那不可能，露瑤也不會喜歡這樣個性的。」