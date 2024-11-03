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超微在X86處理器市占率已達3成，還表態願和安謀陣營合作，讓英特爾陣營拋出橄欖枝，表示願意和超微合作，共塑X86運算平台的未來。根據《財訊》雙週刊報導，英特爾和超微，兩家競爭超過40年的公司，這一天罕見站在一起，宣布合作。10月15日，英特爾在官網上發布新聞稿，宣布和超微合作，成立X86生態系諮詢小組，為X86運算平台提供創新且可擴充的新解決方案。這則新聞耐人尋味，因為X86這款處理器指令集，其實是英特爾創造出來的技術。1978年設計出8086處理器，從此改變處理器市場的遊戲規則，為pc市場打下基礎，英特爾從此成為全世界處理器市場的領導者，接著推出286、386等處理器，外界因此以X86作為這一系列處理器的代稱。1982年，當時以ibm為代表的PC廠商，要求X86處理器必須要有第2供應商，因此英特爾在這1年授權超微，讓超微設計X86產品；但是英特爾很快就改變心意，到了1984年，英特爾不願意再向超微提供產品細節，雙方打起官司。同時，超微則全力開發自己的處理器，證明自己同樣有研發能力，2003年，超微也搶在英特爾前面，推出桌上型電腦用的64位元處理器。10年前，英特爾幾乎獨霸PC和資料中心市場，超微一度經營遇上困境，大幅裁員。但是，現在超微氣勢完全不同。從市占率來看，2018年時，英特爾在X86 PC的市占率高達9成，超微只有1成；但今年，超微市占率已站上32%，英特爾市占率下滑至68%。這一次英特爾宣布成立X86生態系諮詢小組，原因之一恐怕是，當超微影響力擴大之後，英特爾不再能完全主導這個平台的技術發展，必須和超微共同決定，以免X86平台分裂。例如，網友發現，部分可以在英特爾處理器上執行的程式，在超微處理器上無法運作。換句話說，過去英特爾和超微處理器高度相容，開發者只要寫一次程式，就可以在各種平台上使用。但是，《財訊》雙週刊也發現，現在的英特爾似乎擔心X86平台分裂加劇。在英特爾新聞稿中，英特爾提到這個諮詢小組有3個目標，第1，增加軟硬體的相容性；第2，簡化架構，讓英特爾和超微的X86產品之間軟體一致性；第3，讓新功能可以更有效的和作業系統整合。尤其，今年超微執行長蘇姿丰拋出想法，表示不排斥讓超微的處理器，和安謀（Arm）陣營設計的繪圖晶片合作。蘇姿丰認為，只要能為使用者提供更好的效能，與安謀合作也可以是選項之一，重點在於效能和競爭力。根據TechInsight的資料，目前在PC領域，今年X86處理器和安謀處理器的全球市占率分別為82%和18%。今年高通在微軟幫助下，首次推出供微軟作業系統的安謀處理器，企圖複製蘋果自製處理器後，利潤和用戶體驗大幅上升的成功經驗；如果接下來超微也和安謀陣營合作，例如，讓安謀架構的繪圖晶片和超微處理器共同運作，也可能會改變PC市場的遊戲規則。由於目前X86仍是PC平台上效能最高的選擇，安謀陣營仍在努力追趕，面對跨平台的競爭，英特爾選擇和超微合作，才不會因為分裂，讓X86的相容性下降後，損及X86生態系作為主流處理器平台的發展。即使是輝達，在資料中心開始使用安謀處理器做AI運算，在PC和工作站仍和X86處理器緊密相連，因此，輝達執行長黃仁勳也對超微和英特爾結盟表示讚許；畢竟，如果X86分裂，產業就要用更高的成本才能運作。《財訊》雙週刊指出，這次的聯盟象徵，過去數十年，英特爾一家主宰X86平台的時代已經過去，面對安謀的競爭，X86必須提高自己的競爭力，超微和英特爾必須既合作又競爭。而過去英特爾靠主導PC平台上的USB等規格，創造出無限的機會，而現在，超微也能更深入參與制定全球最重要運算平台的標準。台灣電子產業也和X86生態系緊密相連，每次X86上產生新的標準，過去就打造出如信驊等台灣重要的電子公司，兩家公司合作要制定新遊戲規則，是值得產業界注意的大事。…（本文出自《財訊》雙週刊723期）延伸閱讀：