由Netflix推出的料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》播畢至今，依舊是網友討論的話題，同時也捧紅不少餐廳、主廚，其中包含熱愛拌飯的「拌飯大王」劉拌飯（真名），但他近日卻人設大翻車，被爆出違法經營餐廳、獲利數億元，還因此曾被判處8個月有期徒刑，對此劉拌飯11月1日也承認此事，並上傳長篇手寫信向大眾道歉，不過風波依舊波及到劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，由於該節目已經錄製完畢，製作單位今（3）日也對外證實會刪除他的部分，表示11月6日晚間播出的畫面中不會出現劉拌飯的身影。
昔因《黑白大廚》爆紅 拌飯大王首局就被淘汰
在《黑白大廚》中因為穿著浮誇韓服，而抓住眾人眼球的「拌飯大王」，在做菜時也同樣浮誇，甚至在80名黑湯匙團戰中，要求評審白種元要搭配他的節奏拌飯，自己更在一旁敲鑼打鼓，讓2樓觀賽的白湯匙主廚們都傻眼，沒想到白種元在品嚐過拌飯後，也故意做了節目效果握住了「拌飯大王」的手，讓他以為自己可以晉級，不料白種元下一句便無情宣布：「你被淘汰了」、「這太鹹了！」讓觀眾都笑翻。
非法土地開餐廳賺大錢 拌飯大王累積獲利數億
事實上，今年60歲的劉拌飯本名原為「柳仁燮」，但因為熱愛南韓的拌飯文化，因此在2007年改名為「劉拌飯」，今年參與《黑白大廚》後爆紅，活動邀約不斷，還受邀錄製劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，人氣扶搖直上。
沒想到，劉拌飯近日卻傳出人設翻車，他在2003年沒有向區政府申請而非法經營餐廳，還累積淨利潤高達數億韓元，遭控違反食品營業法，所以在2015年，劉拌飯被判有期徒刑8個月，提出上訴才改成緩刑，但他依然持續違規營業。消息傳出後，tvN宣布將把他已經錄製完畢，並將於11月6日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》片段全數刪除，整個等於白錄：「預計會將下1集《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，劉拌飯的部分全數剪掉。」
違法營運的消息曝光後，劉拌飯坦承和媒體犯行：「在我因為《黑白大廚》成名後，有不少關於我的餐廳涉嫌違法和規避法律的檢舉，行政機關也提出了警告，我深感抱歉，並計劃未來在全州韓屋村堂堂正正的經營餐廳。」劉拌飯同時上傳3張手寫信，承認錯誤並向大眾道歉。
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在《黑白大廚》中因為穿著浮誇韓服，而抓住眾人眼球的「拌飯大王」，在做菜時也同樣浮誇，甚至在80名黑湯匙團戰中，要求評審白種元要搭配他的節奏拌飯，自己更在一旁敲鑼打鼓，讓2樓觀賽的白湯匙主廚們都傻眼，沒想到白種元在品嚐過拌飯後，也故意做了節目效果握住了「拌飯大王」的手，讓他以為自己可以晉級，不料白種元下一句便無情宣布：「你被淘汰了」、「這太鹹了！」讓觀眾都笑翻。
非法土地開餐廳賺大錢 拌飯大王累積獲利數億
事實上，今年60歲的劉拌飯本名原為「柳仁燮」，但因為熱愛南韓的拌飯文化，因此在2007年改名為「劉拌飯」，今年參與《黑白大廚》後爆紅，活動邀約不斷，還受邀錄製劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，人氣扶搖直上。
沒想到，劉拌飯近日卻傳出人設翻車，他在2003年沒有向區政府申請而非法經營餐廳，還累積淨利潤高達數億韓元，遭控違反食品營業法，所以在2015年，劉拌飯被判有期徒刑8個月，提出上訴才改成緩刑，但他依然持續違規營業。消息傳出後，tvN宣布將把他已經錄製完畢，並將於11月6日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》片段全數刪除，整個等於白錄：「預計會將下1集《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，劉拌飯的部分全數剪掉。」
違法營運的消息曝光後，劉拌飯坦承和媒體犯行：「在我因為《黑白大廚》成名後，有不少關於我的餐廳涉嫌違法和規避法律的檢舉，行政機關也提出了警告，我深感抱歉，並計劃未來在全州韓屋村堂堂正正的經營餐廳。」劉拌飯同時上傳3張手寫信，承認錯誤並向大眾道歉。