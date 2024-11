我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拌飯大王因參與《黑白大廚》而爆紅。(圖/Netflix)

▲拌飯大王在節目中浮誇的穿衣和動作,掀起網友討論。(圖/Netflix)

▲劉拌飯道歉聲明。(圖/劉拌飯IG)

由Netflix推出的料理實境秀《黑白大廚:料理階級大戰》播畢至今,依舊是網友討論的話題,同時也捧紅不少餐廳、主廚,其中包含熱愛拌飯的「拌飯大王」劉拌飯(真名), 但他近日卻人設大翻車,被爆出違法經營餐廳、獲利數億元,還因此曾被判處8個月有期徒刑,對此劉拌飯11月1日也承認此事,並上傳長篇手寫信向大眾道歉 ,不過風波依舊波及到劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,由於該節目已經錄製完畢,製作單位今(3)日也對外證實會刪除他的部分,表示11月6日晚間播出的畫面中不會出現劉拌飯的身影。在《黑白大廚》中因為穿著浮誇韓服,而抓住眾人眼球的「拌飯大王」,在做菜時也同樣浮誇,甚至在80名黑湯匙團戰中,要求評審白種元要搭配他的節奏拌飯,自己更在一旁敲鑼打鼓,讓2樓觀賽的白湯匙主廚們都傻眼,沒想到白種元在品嚐過拌飯後,也故意做了節目效果握住了「拌飯大王」的手,讓他以為自己可以晉級,不料白種元下一句便無情宣布:「你被淘汰了」、「這太鹹了!」讓觀眾都笑翻。事實上,今年60歲的劉拌飯本名原為「柳仁燮」,但因為熱愛南韓的拌飯文化,因此在2007年改名為「劉拌飯」,今年參與《黑白大廚》後爆紅,活動邀約不斷,還受邀錄製劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,人氣扶搖直上。沒想到,劉拌飯近日卻傳出人設翻車,他在2003年沒有向區政府申請而非法經營餐廳,還累積淨利潤高達數億韓元,遭控違反食品營業法,所以在2015年,劉拌飯被判有期徒刑8個月,提出上訴才改成緩刑,但他依然持續違規營業。消息傳出後,tvN宣布將把他已經錄製完畢,並將於11月6日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》片段全數刪除,整個等於白錄:「預計會將下1集《劉QUIZ ON THE BLOCK》中,劉拌飯的部分全數剪掉。」違法營運的消息曝光後,劉拌飯坦承和媒體犯行:「在我因為《黑白大廚》成名後,有不少關於我的餐廳涉嫌違法和規避法律的檢舉,行政機關也提出了警告,我深感抱歉,並計劃未來在全州韓屋村堂堂正正的經營餐廳。」劉拌飯同時上傳3張手寫信,承認錯誤並向大眾道歉。