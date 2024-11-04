我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇日前在臉書發文指出，歌手劉德華是「媚共藝人」，慘遭罵翻，同黨的政策會執行長王義川也補刀，質疑劉德華來台唱經典歌曲〈中國人〉，有統戰疑慮。對此，資深媒體人李艷秋忍不住表示，他們展露的其實是可悲和可笑，「綠色的意識形態何等脆弱，給人民戴紅帽子時的張牙舞爪，是何等心虛。」李艷秋3日在臉書粉專表示，自己去看了劉德華的演唱會，「64歲的他，依舊帥氣的在舞台上跳躍奔跑，歌唱技巧比二十年前更圓熟，30多首歌，沒破音、字字到位；舞台升升降降，他必須牢記每句歌詞站立的位置，再加上舞蹈動作，完全不能突槌。這是多少次彩排練就的火候！他在這個舞台上四十多年了，仍一如當初入行時的認真。」不過李艷秋指出，綠營沒有放過劉德華，因歌單中有一曲〈中國人〉就遭炎上，王定宇說他是媚共藝人，王義川說中國人這首歌他沒聽過，是剛剛在小巨蛋唱的，意思是劉德華刻意到台灣來唱這首歌，意在統戰。李艷秋表示，自己不想用無知、愚蠢、有病來形容，他們展露的其實是可悲和可笑。可悲民進黨花了幾十年功夫給民眾洗腦，劉德華一首3分鐘的〈中國人〉就破功，綠色的意識形態何等脆弱，給人民戴紅帽子時的張牙舞爪，是何等心虛。李艷秋說，在網上一片封殺、滾回祖國、不要來賺台灣錢的殺氣中，她回想起劉德華為台灣公益做的奉獻，「2001年，關懷台灣文教基金會發起『搶救台灣大作戰』，想辦法為偏遠地區脫貧，劉德華是活動代言人，他號召志工及善款，跑過山巔水涯，為他們賣農產品；之後的八八風災、九二一大地震，他都沒有缺席。這麼多年過去，突然發現劉德華原來是老共派來統戰的，統戰的方式就是唱了一首歌，這是何等可笑！民進黨可真有出息！」李艷秋直言，「你以為這次劉德華的統戰說讓民進黨踢到鐵板？你想太多了，當民進黨陷在抗中的迷幻藥中無法自拔時，不論是劉德華、周杰倫、五月天、蔡依林、阿妹、蕭敬騰、周華健、李宗盛、羅大佑、還有伍佰....不知道誰會遭殃，他們在民進黨的意識形態中，應該都是媚共藝人，說封殺就封殺了，歌迷們有機會趕快搶票吧！能看一場是一場，不過小心，他們都是老共派來的，不要被統戰喔！」