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34歲的紐約洋基隊王牌Gerrit Cole決定跳脫他剩餘的4年總價1.44億美元（約合新台幣45.9億元）的合約，洋基隊雖有反制之道，可以阻止他成為自由球員，不過《紐約郵報》不看好他們這樣操作，認為此舉不如去找其他更年輕的明星投手。洋基可以通過在Cole現有合約的第五年增加3600萬美元，來阻止這位強投成為自由球員，如此當初他的那份合約總價，將來到驚人的3.6億美元。不過紐媒質疑這樣做的必要性。《紐約郵報》如此寫道：「洋基隊不太可能允許Cole成為自由球員，但考慮到他今年出現的肘部問題，他們應該會很猶豫是否要留下他。球隊在市場上的目標不應該考慮其過去的價值，而是他未來能貢獻什麼？一個30多歲、手肘受傷的投手未來還能保持頂級表現嗎？」該報導中指出，「有跡象表明這位主力投手已經開始走下坡路了，他2022年四縫線速球平均速度為97.8 MPH（約時速157.39公里），2023年為96.7 MPH（約時速155.62公里）， 2024年為95.9 MPH（約時速154.33公里），球速逐年下降。」接著又指出，洋基並非沒有其他選擇，巴爾的摩金鶯的Corbin Burnes、亞特蘭大勇士隊的Max Fried和舊金山巨人隊的Blake Snell，他們都將成為這個休賽期的自由球員，而且都比Cole年輕。Cole在2023年取得15勝4負、防禦率率2.63的成績，贏得了他的第二個防禦率王和生涯第一座賽揚獎。本季由於右肘神經炎症，他在春天開季時進展較慢，但在6月份首次上場，並在17場先發比賽中取得了8場勝投。今年他也作為王牌，在季後賽幫助洋基一路挺進世界大賽。洋基隊會放走這位球隊的一號先發，還是會給合約加錢從而將其留在球隊？外界都很關注。