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2024年美國總統大選進入最終倒數，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗戰況極度膠著，多項民調顯示兩人差距非常小。台大教授左正東認為，現在預測川普當選還言之過早，甚至認為賀錦麗還有勝選的可能性。左正東3日在節目《新聞大白話》表示，現在川普和賀錦麗的所有民調都非常接近，在誤差範圍內，因此現在就預言川普當選還言之過早，左正東也點出3個賀錦麗還有勝選機會的3個原因。左正東指出，第一，2位候選人民調非常接近；第二，8年前民主黨希拉蕊那次競選，選前大家都認為她會勝選，當時的氣氛導致民主黨投票率沒有那麼高，特別是堅定的支持者。不過今年的氛圍不同，由於今年川普勝選機會較高，導致擔心以及悲觀氣氛，這反而會催出選票；第三，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克等於是川普的分身，而川粉在馬斯克的「X」平台上言論很多，不過該平台使用者比起去年使用者下降11％、比前年下降20％，但光是馬斯克本人追蹤者就有2億人，因此馬斯克的聲音是被過度表達，是一種過度代表。左正東認為，賀錦麗仍有當選的可能性，最後大家對於恐懼川普的感受，是否因此讓大家把票投出來，又或是中間選民，如藍領的白人踴躍投票，最後改變結果。