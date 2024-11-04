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美國職籃（NBA）布魯克林籃網今（4）日主場在以92：106不敵活塞，吞下本季第5敗，籃網球星Ben Simmons此役4投2中，拿下4分6籃板6助攻，本季前6場比賽Simmons單場最多出手次數僅5次，籃網主帥Jordi Fernandez賽後也透露，今年給Simmons的目標，是單場至少要出手10次，並表示以Simmons的能力，10次出手綽綽有餘。Simmons在過去幾個賽季因傷勢缺席大量比賽，加上表現不理想，成為許多NBA球迷的嘲笑對象，Simmons在上周三因「下背部傷勢」缺席對陣金塊的比賽，當時Fernández就透露球隊目前的計畫是不讓Simmons打「背靠背比賽」再度引起球迷一陣討論。Simmons本季至今出賽6場比賽，共出手27次，單場最多出手次數為5次，也讓外界開始質疑Simmons在心裡狀態是否出現問題，讓他對自己的出手信心逐漸下滑。Fernandez在今天對陣活塞的賽後記者會，也被問到關於Simmons出手次數的問題，他坦言自己給Simmons訂下的目標，是每場至少要出手10次，「我希望他能投更多球，我給他訂的目標是每場10次出手，他必須找到方法來實現這個目標，他目前還沒有做到，但我知道他做的到，投籃出手需要增加，以他的能力來說，10次出手綽綽有餘。」