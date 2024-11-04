劉德華開演唱會卻被綠委猛攻！游淑慧嗆：個性到底是有多扭曲？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇日前在臉書發文指出，歌手劉德華是「媚共藝人」，慘遭罵翻，同黨的政策會執行長王義川也補刀，質疑劉德華來台唱經典歌曲〈中國人〉，有統戰疑慮。對此，國民黨台北市議員游淑慧狠嗆，到底是有多扭曲的個性才會去抹紅劉德華跟歌曲。針對劉德華被綠委攻擊，游淑慧3日在節目《TVBS戰情室》中直言，到底是有多扭曲的個性才會去抹紅劉德華跟歌，她指出演唱會歌單中包括了國語、粵語、台語，要人家怎麼樣？不知道腦子到底在想什麼。游淑慧指出，藝文交流本來沒有問題，可這幾年兩岸所有交流層面，都因在民進黨意識形態對峙下而呈現對峙、對立、對抗；民進黨這幾年一直說「備戰才能避戰」，可卻沒告訴大家台灣在備戰的同時，對岸也是，這樣的軍事競爭下去誰會贏？游淑慧說，過去國民黨希望和好、和平、合作，民進黨卻是對立、對峙、對抗，可是拿出了哪些策略？現在要收拾殘局，到頭來就是要找外國勢力幫忙，如今美國總統候選人川普說要收台灣保護費，台灣又要如何因應？