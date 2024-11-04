近日，宜蘭縣某高職傳出霸凌事件，有網友在「爆料公社」PO出影片，表示同學與同校學生發生口角衝突，之後被帶到KTV被多名學生圍毆，而且被要求下跪道歉，其中1人竟然還帶著甩棍，從曝光的影片中可以看到，一名黑衣學生被周圍人拳打腳踢，還有人嗆「報警啊，林北小義啦」等，引起網路輿論，網友們紛紛痛批「實在太誇張」。
據了解，網友爆料宜蘭縣某高職霸凌，表示僅是跟同學發生口角，卻被帶到KTV圍毆，還被逼下跪道歉，怒斥「台灣法官什麼時候該教訓這群猴子？」而現場參與圍毆的均是未成年學生，目前轄區警方已介入調查。其他網友紛紛痛批「實在有夠過分」、「全部抓起來啦」。
羅東分局獲報後，掌握涉案6名對象身分，並全數查緝到案，依傷害及妨害秩序罪嫌函送偵辦。校方則表示，動手打人的是已休學的陳姓前學長，事件發生後，已啟動輔導管教辦法，為相關學生進行輔導，以避免類似事件再發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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