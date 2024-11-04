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天王劉德華睽違11年來台開唱，卻被民進黨立委王定宇罵媚共，隨後民進黨政策會執行長王義川還稱劉德華唱《中國人》是「非常非常中國的設計」。對此，名嘴歷史哥指出，因為面對中國崛起與復興，「無能狂怒」就是民進黨為何越加狂暴化的原因。歷史哥李易修3日在臉書粉專發文表示，「雙王追殺劉德華！再次攻佔娛樂版了！就看看是青鳥多還是華仔粉絲多」，喜歡跟「文娛圈（文化娛樂）」對著幹，是最近民進黨的焦慮暴行，這波出征的範圍之廣力度之大，幾乎延續一整年，包括但不限於鍾明軒、儒哥、遊玩新疆的其他大網紅、宮廟的宗教交流、五月天、周思齊、火星人、吳慷仁、安溥（張懸）、阿吉仔、黑悟空到劉德華，除了火星人因為是爸爸國人身份護體，能夠安全下莊外，其他都被追殺不止，甚至連總統賴清德都親自出手。歷史哥指出，追殺手法基本都是抹紅，暗示中國文化或言論統戰，而且無一例外引動青鳥出征，說到底這個現象只會更多，不會更少，原因無他，過去在兩蔣時代是軍事對抗、李扁馬蔡以經濟對抗為主，到了現在軍事跟經濟都被碾壓，賴清德只剩下文化對抗，而且還是越抗越窄連原本台派圈的沾上了。歷史哥說，原本「西進」已然變成「吸進」，台灣「文化擴散」中國大陸，變成反向的中國「文化統戰」台灣；因為面對中國崛起與復興，從軍事、經濟到文娛全面對台灣的擴散，「無能狂怒」就是民進黨為何越加狂暴化的原因。