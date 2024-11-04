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▲吹牛老爹（左）與小賈斯汀曾經很常混在一起，前者舉辦的狂歡派對，後者曾是他座上嘉賓。他們的關係也是近期的性醜聞引爆點。（圖／摘自IG）

▲美國歌手「吹牛老爹」紐約被捕，其中遭拘留原因為性侵、性交易等，傳天王小賈斯汀也曾受害。（圖／美聯社／達志影像）

美國音樂巨星吹牛老爹目前被拘押在布魯克林的都會拘留中心，近日聯邦當局在突襲檢查中搜出毒品、自製武器和電子設備。此次行動由聯邦監獄管理局主導，當局強調這項行動是為了確保拘留所內的安全，並非專門針對吹牛老爹個人。布魯克林的都會拘留中心現收押約1,200名囚犯，過去曾羈押被指控參與性剝削罪行的 Jeffrey Epstein 和共犯 Ghislaine Maxwell，現在也關押虛擬幣詐騙嫌疑人 Sam Bankman-Fried 和吹牛老爹等知名人士。今年夏天，拘留所發生兩起致命刺殺案，之後又爆出多起暴力攻擊事件，導致五名囚犯和一名獄警被控罪。當局針對這些事件展開嚴格檢查，並承諾將繼續追究相關行為。吹牛老爹的律師團隊以拘留中心內的惡劣環境為由，多次提出保釋申請，但均被法院駁回。目前團隊計劃於下週再度向美國第二巡迴上訴法院提出申訴，指控拘留所的環境有損吹牛老爹的身心健康。聯邦大陪審團下週將聽取對吹牛老爹的新證據，預計一名重要證人也將出庭作證，這將進一步影響案件走向。吹牛老爹的案件不僅吸引了法律界和娛樂界的廣泛關注，也在社群平台上引發大量討論。支持者表示，拘留中心惡劣的環境讓知名人士的權益難以保障，而批評者則認為無論身份，法律面前應一視同仁。此外，知名八卦網站《TMZ》透露，吹牛老爹過去要求參加他派對的賓客簽署保密協議，不得未經許可發布聚會相關的照片與影片，這使得吹牛老爹的私人生活與案件進一步成為輿論焦點。