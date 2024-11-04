銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）生成後將會是本週台灣天氣的觀察重點，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，銀杏颱風預估週末期間，會從台灣南方通過，主要降雨會落在北部、東部，而銀杏後方，未來可能還會有另外一個颱風「桔梗」生成。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來72小時，銀杏颱風在太平洋高壓的導引下，會持續朝西北前進，往呂宋島東北東方外海接近，隨後因為高壓減弱，導引氣流變得薄弱，銀杏颱風速度明顯放慢，同時北方冷高壓接力東移，台灣附近的東北季風會偏強，且持續好一段時間。
銀杏颱風後續會轉偏西或西南西移動，在穿越巴士海峽或呂宋島北方後進入南海，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，以目前資料研判，銀杏颱風要衝過頭「侵襲台灣」的機率不高，且銀杏颱風的量體不大，週末期間從台灣南方通過時，主要讓北部、東部出現雨勢，其餘地區影響較小。
此外，菲律賓東方海面持續有低壓系統發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，銀杏後面可能還會有另外一個颱風出現，若生成將取名為「桔梗」，預計再幾天就會有雛型，但變數會更大，「有種潭美、康芮的既視感」。
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銀杏颱風後續會轉偏西或西南西移動，在穿越巴士海峽或呂宋島北方後進入南海，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，以目前資料研判，銀杏颱風要衝過頭「侵襲台灣」的機率不高，且銀杏颱風的量體不大，週末期間從台灣南方通過時，主要讓北部、東部出現雨勢，其餘地區影響較小。
此外，菲律賓東方海面持續有低壓系統發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，銀杏後面可能還會有另外一個颱風出現，若生成將取名為「桔梗」，預計再幾天就會有雛型，但變數會更大，「有種潭美、康芮的既視感」。