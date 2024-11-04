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▲人夫表示王男和老婆的外遇導致他婚姻失和，要求王男賠償100萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

難謂

假戲真做被抓包！台南一名人夫指控經常參與本土劇演出的已婚王姓男星和自己的妻子外遇，憤怒向其求償100萬元。人夫表示兩人曾在台南的林默娘公園幽會，還互傳曖昧訊息、陸續發生4次關係，但王男主張兩人僅有過2次出軌，最後台南地院判決，王男須賠償人夫30萬元，全案可再上訴。而王男及人妻女演員的身分，也在網路上受到討論。判決書指出，王男及人妻都是演員，兩人因工作關係結識，並進一步發展地下情；透過雙方對話紀錄可知，兩人曾在台南林默娘公園約會，還曾在車上摟抱、到飯店開房。人夫主張兩人發生過4次關係，嚴重侵犯他的配偶權；此事發生後，人夫和女演員感情破裂，目前正在協商離婚，因此他憤而向王男求償100萬元。王男被告後承認確實和女演員有婚外情，也坦承兩人前往老塘湖藝術村拍片時共乘一車，有親密接觸，但他否認兩人有在公園發生關係，稱交往1個月期間總共只發生過2次性行為，目前已誠心悔改，並與人妻切斷聯繫。王男律師也反駁，他僅作為藝術表演者，並非受媒體持續關注、具有相當影響力之人，為公眾人物，人夫求償金額過高。最後，台南地院經審理後認定，被告王男與人妻的關係確實已超出正常友誼範疇，違反善良風俗，也損害了原告人夫的配偶權，判決王男須賠償人夫30萬元，全案還可上訴。消息曝光後，PTT網友看了也紛紛留言討論，「這誰？估狗（Google）還找不到資料」、「肯定不紅，不然早爆出來了」。