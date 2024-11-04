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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人本賽季找來JJ Redick接掌球隊，開季6場比賽拿下4勝2敗，帶領湖人打出新氣象。近期湖人公布賽季紀錄片的最新一集，影片中Redick在球隊開會時，向球員表示，每年NBA的賽程表出來後，大家都會關注一些重要比賽，但今年自己只在明年的6月5號畫上圈圈，因為那一天是總冠軍戰G1，Redick希望透過此番喊話，鼓勵湖人球員殺進總冠軍戰。湖人今年利用紀錄片來記錄賽季的全過程，在最新的一集中，揭開了湖人球隊會議的真面目，在會議中，Redick向球員喊話：「每年賽程表出來，我們都會關注一些重要日期，但今年我只在他X的一天畫上了圈圈，那天就是6月5號，總冠軍戰G1。」Redick表示會這樣的做的原因，是因為他相信球隊如果每天都能堅持每天的過程，並培養的好的習慣，那他們就有機會能夠打進NBA總冠軍戰。湖人今年找來Redick執教，並不被外界看好，但在湖人打出不錯的開局後，大家對於Redick開始改觀，並表示Redick在調度上明顯比前幾位教練還要來得更靈活，也希望湖人能夠保持這樣的戰績，直到打進季後賽。