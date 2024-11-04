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天王劉德華睽違11年來台開唱，卻被民進黨立委王定宇罵媚共，更批劉德華的演唱會不值得一看。對此，媒體人羅旺哲在臉書發文指出，王定宇這次批劉德華情況，不但沒有受到青鳥擁護、也沒有看到綠營「藍勾勾」的聲援，反而自己翻了車，出現了「三種尷尬」。羅旺哲今（4）日在臉書發文指出，看了這幾天王定宇這次批劉德華情況，不但沒有受到青鳥擁護、也沒有看到綠營「藍勾勾」的聲援，反而自己翻了車，出現了「三種尷尬」。羅旺哲說，第一個尷尬，絕對就是被陸委會主委邱垂正、行政院長卓榮泰打臉，表面上是被這兩位長官打臉，但其實真正打臉王定宇的，等於是總統賴清德，「難怪在卓榮泰跟邱垂正講完後，到今天為止，王定宇臉書發了10幾篇文，看來是想要趕快翻頁，因為真的太糗。」羅旺哲續指，第二個尷尬，王定宇可能以為依照過去逢中必反的青鳥情緒來看，這波批劉德華可以再度登上「抗中英雄」，衝高自己聲量，在立委林俊憲、陳亭妃當中殺出一條路，一搏台南市長機會；但很明顯，這話題連同黨的林俊憲、陳亭妃都「沒有上車」，想必喜歡劉德華的朋友，其實不分政黨顏色、政治立場，所有要選大位的人，不會笨到去踩這個雷，王定宇翻了車，等於要爭台南市長機會渺茫。羅旺哲表示，第三個尷尬，那絕對是當年轟動全台的「房東與房客」故事，又再度被拿出來討論，讓大家「二刷」，這真的揮之不去的記號。