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港星劉德華睽違11年來台開演唱會，卻因演出〈中國人〉一曲遭民進黨立委王定宇跟政策會執行長王義川撻伐。國民黨台北市議員柳采葳今（4）日嘲諷：「可悲脆弱的民進黨人！劉德華一首歌，就讓綠營集體崩潰。」柳采葳表示，民進黨最愛諷刺對岸玻璃心，但其實玻璃心的就是民進黨的人。只因為劉德華的一首歌名叫〈中國人〉就集體崩潰，包括王定宇、矢板明夫之流，就像著魔一樣跳出說這是統戰，「我只想跟民進黨人說，你們玻璃心，但是不要把全台灣的人想成跟你們一樣玻璃心好嗎！」柳采葳強調，〈中國人〉的編曲者是道地台南人涂惠元，作詞人是台北人李安修，「請問哪裡有問題？」柳采葳更直指，有問題的是這些用政治眼鏡看世界的民進黨人。她並表示，劉德華其實還唱過〈黑蝙蝠中隊〉，是描述當年台灣空軍為國際政治情勢所迫，必須成立風險極高的黑蝙蝠中隊，為CIA偵查大陸軍情而喪命的一場真實悲劇。「劉德華唱出台灣的故事，那王定宇或是民進黨其他人要不要幫他拍拍手呢？」