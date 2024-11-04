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劉德華日前來台開演唱會，遭民進黨立委王定宇酸他是「媚共藝人」，而同黨的政策會執行長王義川也質疑，劉在演唱會上唱歌曲〈中國人〉，有統戰疑慮。對此，前立委郭正亮指出，劉德華在台粉絲很多，連陸委會都知道華仔碰不得，狠批，「民進黨有一些意識型態的瘋子！」郭正亮3日在政論節目《張雅婷辣晚報》質疑，王定宇說媚共，所以對民進黨的人來講，「只要講中國、中國人就是媚共是不是？那賴清德、卓榮泰要不要表個態？」郭正亮指出，如果賴清德認為講中國、中國人就是媚共，「那認同中華民國就是騙人的！」如果認同中華民國跟中國不一樣，為什麼會仇視成這樣？郭質疑，賴是不是就只是方便、騙選票用才認同中華民國。郭正亮狠批，「民進黨就是有一些白痴，像這種問題陸委會就知道不要碰」，不只不要碰，而且因為對象剛好是劉德華，尤其碰不得，因為劉德華在台灣的粉絲實在太多。郭正亮表示，國民黨立委馬文君在臉書說，921地震的時候，劉德華為了台灣跑到香港，替南投的災民募集1萬個帳篷，因為那時要調集資源不容易，後來也成立一個基金會，對台灣做了很多救濟的工作。郭痛批，「民進黨有一些意識型態的瘋子！」他猜測這些人都是為了自己的選票、獨派做交代，而賴清德也無所謂，可以推論賴清德也是這樣想，只是派狗出來咬人。