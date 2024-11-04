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劉德華日前來台開演唱會，遭民進黨立委王定宇酸他是「媚共藝人」，而同黨的政策會執行長王義川也質疑，劉在演唱會上唱歌曲〈中國人〉，有統戰疑慮。對此，新黨台北市議員侯漢廷列舉鳳飛飛、張雨生、費玉清、楊麗花、周杰倫等5位藝人和知名團體SHE，向民進黨喊話，「最好通通都封殺！」侯漢廷在臉書表示，民進黨拿納稅人的錢在教育媒體政府活動去中國化還不夠，連民間活動都要打壓批判，國安局稱兩岸中華文化交流是統戰，還有沒有中華文化的空間了？侯漢廷指出，劉德華<中國人>一曲的作詞作曲家，李安修與陳耀川，都是台灣人，「是他們通共？還是民進黨背祖？」中華民國中國包容台獨，如今台獨驅趕中華民國中國，鳩佔鵲巢、乞丐趕廟公。侯漢廷狠酸，民進黨有本事趕快立法禁歌，鳳飛飛〈我是中國人〉、張雨生〈心底的中國〉、費玉清〈夢駝鈴〉、SHE〈中國話〉。楊麗花說弘揚我們中國人的忠孝節義、周杰倫說身為中國人驕傲應該說中文，「民進黨最好通通都封殺！」侯漢廷表示，「中國人」、「笨小孩」、「愛你一萬年」「天意」等歌曲，他國中在KTV就會唱，沒人覺得有問題，中華民國的國民當然是中國人。對岸中華人民共和國的人民同樣是中國人，「手牽著手不分你我，昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人」。侯漢廷痛批，不過，如靠背哥、房客，我不屑和他們手牽手，他們沒資格當中國人，只是一群竊佔中華民國領土而掏空中華民國的，夷狄之流。