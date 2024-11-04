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民眾黨黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地檢署10月底將柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜發布通緝，如今有媒體爆出橘子在檢方發布通緝前已搭機轉往澳洲。對此，前立委沈富雄表示，橘子很像扁案的黃芳彥，而黃芳彥在美國下場是很淒慘的。沈富雄昨（3）日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，他蠻同情「橘子」許芷瑜，因為她有今天，由不得她，柯文哲特別寵信她、相信她。沈富雄認為，橘子很像扁案的黃芳彥，而黃芳彥在美國下場是很淒慘的；沈也強調，橘子越不敢回家，越間接證明柯文哲有問題。黃芳彥與中華民國前總統陳水扁，當年因吳淑珍車禍而結緣，陳水扁當選總統後，黃有機會擔任總統醫療團召集人；陳水扁卸任後，黃芳彥因捲入多項弊案，於2008年11月秘密前往美國，行蹤成謎；黃原列扁家洗錢案證人，但因其赴美後特偵組多次傳喚未到，2009年3月3日改列被告，3月18日發布通緝；2021年1月28日，傳出黃芳彥於1月23日或24日在美國加州死亡，陳屍車內，享壽74歲。