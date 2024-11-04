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台南市議會前議長郭信良涉收賄勒索1300萬元，被台南地院法官重判13年徒刑。對此，國民黨台北市議員柳采葳預言，針對郭被重判一事，反賴勢力一定會集結，且影響力遠比想像大。郭信良遭重判，作為郭長期政治夥伴、民進黨立委陳亭妃被問到此事時，脫口「這個不關我的事」。由於民進黨台南市長初選的民調中，陳亭妃仍然較高，同黨的立委林俊憲在初選很有可能會輸，因此林俊憲現在唯一可以出線的方式，就是由民進黨主席賴清德徵召，所以外界猜測，陳亭妃撇清關係是擔心賴清德針對她。柳采葳2日在政論節目《新聞大白話》表示，從陳亭妃懼怕賴清德的表現來看，會發現賴在黨內的人緣並不好，許多人擔心賴權力一把抓會對他們造成影響，恐怕賴在民進黨內比全民的支持度還低。柳采葳接續指出，賴清德有要求綠委出席委員會、院會要全勤等作為，如今郭信良又重判，反賴勢力一定會集結，且影響力遠比想像大。柳采葳強調，郭信良被收押後，地方不可能不挺陳亭妃，而陳也明白現階段不需要硬碰硬，所以強調是賴系，表面上裝乖。