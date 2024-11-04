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台灣金聯董事長施俊吉今（4）日召開記者會，質疑自己因擋人財路，且與北港工業區土地招標案有關而遭拔官，並影射前民進黨立委蘇治芬介入。對此，國民黨立委王鴻薇直言，這些說法再次印證，國營行庫不但有酬庸，甚至因為擋人財路，或者是為特定人士開財門之路才撤換人事，直批賴政府「吃人夠夠」。行政院日前核定前雲林縣府農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，現任董事長施俊吉今天召記者會，提到可能因雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地招標案擋人財路被換下來。施俊吉直指，台灣金聯在2023年10月17日第一次公開標售，公告底價33.8億元。惟標售期間適逢大選，時任立委的蘇治芬、也是現任民進黨中常委，為選舉造勢集結民眾召開「協調會」，發表此案甲種工業區開發恐造成環境汙染的言論，當眾要求本案於變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶具投標意願，但因選民不理性反應引起媒體報導，加上地方勢力不斷干擾，原擬投標之企業退卻，最終未投標。施俊吉續指，台灣金聯再於今年7月12日調整標售策略，辦理第二次公開標售，最終雖有1組投標人，但其投標出價13.08億元，金額嚴重偏離市場行情每坪僅2.88萬元，甚至低於此案成本，而流標。施俊吉強調，台灣金聯是國家的公司，資產處分獲利繳庫，為保護國家物業價值，絕不容許有心人士利用各種手段企圖壓低售價從中牟取私利，即便明天之後，他就不在台灣金聯，但台灣金聯仍將適時釋出本工業區土地，供產業生產使用。對此，王鴻薇指出，賴清德政府在完全無預警的狀況之下，撤換了施俊吉，取代的是完全沒有任何金融經驗，而且家族還造成農業金庫龐大呆帳的呂政璋，這樣的人士安排，已經引起金融圈的議論紛紛。王鴻薇續指，沒想到今天施俊吉召開記者會，直指他的撤換事實上是「擋人財路」，更直接點名蘇治芬介入北港工業區的標售，才造成施俊吉的換人，這些說法再次印證，國營行庫不但有酬庸，甚至因為擋人財路，或者是為特定人士開財門之路才撤換人事。王鴻薇直言，這樣的人士安排不但覺得讓人匪夷所思，而且大家覺得非常的驚訝，可以這樣吃人夠夠嗎？國營事業是國家的財產，不是民進黨或者派系，甚至蘇治芬自己的財產，這樣的撤換人事，「請問卓榮泰要不要出來說清楚？賴清德你要不要出來說清楚？如果國營事業是可以讓你們糊搞瞎搞，那麼我們真的會質疑，這整個國家財源、國庫通通被你們敗光光！」